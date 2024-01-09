«Убежден, что к 2025 году…» Картаполов — о работе над электронными повестками и едином реестре

Работа над единым реестром воинского учета и системой электронных повесток «будет практически завершена» к 2025 году. Об этом в интервью «Фонтанке» заявил председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов.



По словам генерала, работа по созданию реестра продолжается. «Достаточно такая непростая работа, Минцифры очень много делает в этом направлении. Ведь можно, конечно, сказать, что создали, а на самом деле будет одна там какая-то картинка. Так нельзя. Если мы что-то говорим, значит, мы должны это дело довести до конца. И я абсолютно убежден, что к 2025 году эта работа будет практически завершена», — сказал депутат.

