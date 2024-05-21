Похудевший почти на полцентнера знаменитый пес Кругетс ищет новый дом

Нижегородские волонтеры начали искать алабаю Кругетсу хозяев. Это тот самый пес, который всего семь месяцев назад весил центнер. Теперь он похудел и готов к домашнему уюту.
Волонтеры нашли собаку весом 100 килограммов в конце октября. Он жил во дворе, где люди раскормили его до такой степени, что пес даже не мог встать. Как сообщили в благотворительном фонде «Сострадание НН» во вторник, 21 мая, спустя несколько месяцев лечения, диеты и реабилитации Кругетс добился веса в 55,9 килограмма.
Сейчас лечение собаки ограничивается специальным кормом для похудения и приемом лекарств в случае возобновления хромоты — у Кругетса есть изменения в суставах вследствие избыточной массы тела.
«Такой крупной собаке будет тяжело и жарко жить в квартире, поэтому идеальными условиями для его проживания станет частный дом с огороженной территорией. Как Кругетс освоится, он сможем стать отличным охранником. У белоснежного "мишки" громкий и серьезный голос», — описывают алабая волонтеры.
Кругетсу более пяти лет. Он вакцинирован и обработан от паразитов. Пока алабай живет в ветеринарном госпитале, но с ним уже может познакомиться любой желающий по предварительной записи.