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    Похудевший почти на полцентнера знаменитый пес Кругетс ищет новый дом

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    Нижегородские волонтеры начали искать алабаю Кругетсу хозяев. Это тот самый пес, который всего семь месяцев назад весил центнер. Теперь он похудел и готов к домашнему уюту.

    Волонтеры нашли собаку весом 100 килограммов в конце октября. Он жил во дворе, где люди раскормили его до такой степени, что пес даже не мог встать. Как сообщили в благотворительном фонде «Сострадание НН» во вторник, 21 мая, спустя несколько месяцев лечения, диеты и реабилитации Кругетс добился веса в 55,9 килограмма.

    Сейчас лечение собаки ограничивается специальным кормом для похудения и приемом лекарств в случае возобновления хромоты — у Кругетса есть изменения в суставах вследствие избыточной массы тела.

    «Такой крупной собаке будет тяжело и жарко жить в квартире, поэтому идеальными условиями для его проживания станет частный дом с огороженной территорией. Как Кругетс освоится, он сможем стать отличным охранником. У белоснежного "мишки" громкий и серьезный голос», — описывают алабая волонтеры.

    Кругетсу более пяти лет. Он вакцинирован и обработан от паразитов. Пока алабай живет в ветеринарном госпитале, но с ним уже может познакомиться любой желающий по предварительной записи.

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