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    Чрезвычайно толстый пес Кругетс за 2 месяца сбросил 36 килограммов

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    Пес Кругетс из Нижнего Новгорода, которые еще пару месяцев весил почти центнер, смог похудеть до 64 килограммов. Теперь волонтеры собирают средства на диетический корм и оплату станционара, чтобы продолжить лечение. Об этом в соцсетях сообщает благотворительный фонд «Сотрадание НН».

    Отмечается, что собаке тяжело дается похудение. «Чтобы провести необходимые обследования, вес Кругетса должен быть как минимум 50 килограммов, поэтому пёс всё ещё живёт в госпитале, и его проживание в стационаре все так же лежит на наших плечах», — говорится в сообщении.

    Кругетса приходится ежедневно «расхаживать». В силу своего прежнего образа жизни он не слишком любит гулять, но в туалет ходит только на улицу и терпит до последнего.

    Нижегородские волонтеры нашли собаку весом 100 килограммов в конце октября. Из-за сильнейшего ожирения пса назвали Кругетсом. Лишний вес не давал толстяку ходить и вызывал боли в лапах. Для того, чтобы сделать качественный рентген, Кругетсу нужно похудеть вдвое.

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