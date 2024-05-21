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    В Бангкоке при аварийной посадке самолета погиб один человек и еще 30 пострадали

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    Самолет авиакомпании Singapore Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Бангкока после попадания в зону мощной турбулентности. В результате ЧП один пассажир погиб, есть пострадавшие, сообщили в блоге перевозчика в одной из соцсетей 21 мая.

    По данным авиакомпании, Boeing 777-300ER выполнял рейс из Лондона в Сингапур. В результате турбулентности экипаж судна принял решение об экстренной посадке в Бангкоке.

    «Мы можем подтвердить, что на борту Boeing 777-300ER есть пострадавшие и один погибший. Сингапурские авиалинии выражают глубочайшие соболезнования семье погибшего», — говорится в сообщении авиакомпании.

    Автор: youtube.com/dasathamedia

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на СМИ Таиланда, в результате аварийной ситуации пострадали 30 человек. Всего на борту самолета находились 221 пассажир и 18 членов экипажа.

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    Аварийная посадка самолетаТурбулентность
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