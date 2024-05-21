В Бангкоке при аварийной посадке самолета погиб один человек и еще 30 пострадали

Самолет авиакомпании Singapore Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Бангкока после попадания в зону мощной турбулентности. В результате ЧП один пассажир погиб, есть пострадавшие, сообщили в блоге перевозчика в одной из соцсетей 21 мая.



По данным авиакомпании, Boeing 777-300ER выполнял рейс из Лондона в Сингапур. В результате турбулентности экипаж судна принял решение об экстренной посадке в Бангкоке.

«Мы можем подтвердить, что на борту Boeing 777-300ER есть пострадавшие и один погибший. Сингапурские авиалинии выражают глубочайшие соболезнования семье погибшего», — говорится в сообщении авиакомпании.