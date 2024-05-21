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    Министр Кравцов поручил проследить, чтобы с детьми участников СВО в лагерях работали психологи

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    Министр просвещения России Сергей Кравцов поручил проконтролировать работу психологов и педагогов с детьми участников специальной военной операции в летних оздоровительных лагерях. Об этом он заявил на Всероссийском семинаре-совещании, посвященном организации летней оздоровительной кампании 2024 года, пишет 21 мая ТАСС.

    По информации, полученной из регионов, в текущем году более 115 тысяч детей военнослужащих, участвующих в СВО, поедут в детские лагеря. Глава Минпросвещения попросил обратить внимание на эту категорию детей, чтобы с ними работали психологи и педагоги. «Ребят здесь надо поддержать», — заявил Сергей Кравцов.

    Министр подчеркнул, что в работе 39 тысяч детских лагерей в летний период будут задействованы более 600 тысяч человек, в том числе 300 тысяч педагогов и 50 тысяч вожатых.

    Ранее глава МЧС Александр Куренков просил проинструктировать детей о правилах поведения при обнаружении упавших беспилотников. Он отметил, что нужны алгоритмы действий, чтобы не пострадали дети.

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