Двухлетняя иркутянка проглотила крейсер «Аврора»

Иркутские врачи извлекли из пищевода двухлетней пациентки маленький крейсер «Аврора». Эндоскописты очень удивились находке и забрали ее в свою коллекцию. Об этом 21 мая сообщается в соцсетях Ивано-Матренинской детской больницы.
Игрушечный корабль был проглочен во время игры с конструктором. Родители заметили, что дочь поперхнулась, и забили тревогу. Рентген показал инородное тело в нижней трети пищевода. К делу подключили гастроскоп.
Извлечение «Авроры» заняло в два раза больше времени, чем извлечение, например, обычной монеты. Опасность заключалась в острых краях крейсера, которые могли серьезно повредить пищевод.
После исследования ребенка оставили в больнице под наблюдением. А игрушечный крейсер «Аврора» занял свое место в коллекции инородных тел отделения эндоскопии.