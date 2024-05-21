Двухлетняя иркутянка проглотила крейсер «Аврора»

Иркутские врачи извлекли из пищевода двухлетней пациентки маленький крейсер «Аврора». Эндоскописты очень удивились находке и забрали ее в свою коллекцию. Об этом 21 мая сообщается в соцсетях Ивано-Матренинской детской больницы.



Игрушечный корабль был проглочен во время игры с конструктором. Родители заметили, что дочь поперхнулась, и забили тревогу. Рентген показал инородное тело в нижней трети пищевода. К делу подключили гастроскоп.

