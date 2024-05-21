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    Двухлетняя иркутянка проглотила крейсер «Аврора»

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    Иркутские врачи извлекли из пищевода двухлетней пациентки маленький крейсер «Аврора». Эндоскописты очень удивились находке и забрали ее в свою коллекцию. Об этом 21 мая сообщается в соцсетях Ивано-Матренинской детской больницы.

    Игрушечный корабль был проглочен во время игры с конструктором. Родители заметили, что дочь поперхнулась, и забили тревогу. Рентген показал инородное тело в нижней трети пищевода. К делу подключили гастроскоп.

    Извлечение «Авроры» заняло в два раза больше времени, чем извлечение, например, обычной монеты. Опасность заключалась в острых краях крейсера, которые могли серьезно повредить пищевод.

    После исследования ребенка оставили в больнице под наблюдением. А игрушечный крейсер «Аврора» занял свое место в коллекции инородных тел отделения эндоскопии.

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