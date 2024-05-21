Как китайские пловцы с допингом Валиевой заставили поругаться WADA и USADA

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Поделиться Поделиться





Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не на шутку сцепилось с Американским антидопинговым агентством (USADA). Все началось с пойманных на допинге китайских пловцов, из-за которых американцы призвали разогнать WADA, а те ответили, что у американцев у самих руки по локоть в допинге. Отдел спорта «Фонтанки», прикупив попкорна, следил за ситуацией.



Китайская загадка

В апреле немецкий канал ARD и американское издание New York Times опубликовали итоги совместного расследования о том, как 23 китайских пловцов, несмотря на обнаружение в их организмах триметазидина, допустили до Олимпиады в Токио в 2021 году. Некоторые из нарушителей даже увезли с Игр медали, в том числе золотые. Напомним, что следы того же препарата в 2022 году нашли у российской фигуристки Камилы Валиевой, и ее, в отличие от китайцев, не пощадили, дисквалифицировав на четыре года. В связи с этим американские и немецкие журналисты и задались вопросом: а в чем, собственно, разница? А дело, как они выяснили, было так.



Допинг-тесты с триметазидином китайские пловцы сдали на внутренних соревнованиях в период с 1 по 3 января 2021 года. Результаты пришли спустя два месяца, но это не смутило Китайское антидопинговое агентство (CHINADA). Оно с энтузиазмом взялось за дело, отправив экспертов в гостиницу, где проживали спортсмены. В отчете агентства указывается, что на кухне отеля повсюду нашли следы запрещенного препарата, то есть буквально вообще везде: в вытяжке, на контейнерах для специй и даже в сливных отверстиях. А все из-за работника, который применял на рабочем месте триметазидин и тем самым заразил продукты, которые потом съели пловцы. Отчет был составлен, отправлен в WADA, и… там всех такое объяснение устроило. Дело закрыли и забыли. Но не тут-то было.



Как отметили американские и немецкие журналисты, у китайского агентства не было ни одного вещественного доказательства, включая имя виновника заражения. То есть ситуация выглядела не намного лучше, чем попытка российской стороны в деле Валиевой доказать, что препарат попал к ней через кухонные приборы, которые использовал дедушка, принимавший триметазидин.

Когда история с китайскими пловцами вскрылась, WADA пришлось объяснить, почему Валиеву дисквалифицировали, а китайских пловцов нет. Во-первых, отмечалось, что у пловцов концентрация триметазидина в пробах была намного ниже, чем у российской фигуристки (2,1 нанограмма на миллилитр). Во-вторых, что в деле Валиевой не было ничего, что помогло бы исключить версию умышленного приема триметазидина за несколько дней до соревнования. А в-третьих, первоначальную версию российской стороны не поддержали ни эксперты, ни производители триметазидина.



Однако Американское антидопинговое агентство объяснения WADA не убедили.

Банька отбивается

Проблема была не только в самих положительных тестах, но и в том, что на время расследования WADA, согласно собственному кодексу, должна была временно отстранить китайцев от соревнований. Но этого не сделали, как говорят злые языки, из-за того, что тогда китайцы пропустили бы отборочные олимпийские старты.

«Печально видеть, что в преддверии Олимпийских игр 2021 года у 23 китайских пловцов были положительные тесты на сильнодействующий препарат, повышающий работоспособность, о чем сообщают The New York Times и ARD. Все те, кто замарал руки сокрытием положительных тестов и подавлением голосов отважных информаторов, должны быть привлечены к ответственности по всей строгости правил и закона», — заявил глава USADA Трэвис Тайгерт сразу после публикации расследования.

«Мы призываем правительства и спортивное движение пересмотреть деятельность WADA, чтобы гарантировать, что сокрытие положительных проб перед Олимпийскими играми больше никогда не повторится, и раз и навсегда отстранить «лису» от «охраны курятника», сделав WADA по-настоящему независимым», — говорилось уже в официальном пресс-релизе USADA.

На фоне обвинений президент WADA Витольд Банька пообещал нанять независимого прокурора и направить его для изучения состояния антидопинговой системы Китая, однако еще раз подчеркнул, что вопросов по делу пловцов у него нет. Но американцев было уже не остановить.

«Факты и разведданные подтверждают вывод о скоординированном умышленном применении допинга, согласно которому WADA должно было начать расследование источника этих положительных тестов. Неспособность обеспечить соблюдение собственных правил вызывает глубокую обеспокоенность», — заявили в USADA.



И тут уже нервы сдали у Баньки.

WADA атакует

Глава Всемирного антидопингового агентства до последнего старался высказываться максимально дипломатично в ответ на все нападки из Северной Америки, но, видимо, его терпению пришел конец.

«Почти каждый пятый спортсмен из США, участвовавший в чемпионате мира по легкой атлетике 2022 года в Юджине, за 10 месяцев, предшествовавших соревнованию, не прошел ни одного внесоревновательного тестирования. И, конечно, мы могли бы обсудить это, я мог бы привести больше цифр, но я думаю, что этого достаточно, чтобы дать понять, с чем мы в настоящее время сталкиваемся в связи с делом о китайском плавании. И достаточно, чтобы указать на лицемерие некоторых представителей антидопингового сообщества США. Мы надеемся, что эта клеветническая кампания, связанная с делом в Китае, не прервет партнерские отношения с США», — цитирует Баньку ТАСС.



Также он добавил, что 90% американских атлетов не находятся под действием антидопингового кодекса, а 31% из тех, что находятся, не проходили допинг-тестирование. Но Тэйгарт решил не сдаваться.

«Как и ожидалось, WADA лучше преуспевает в «круговой обороне», нежели в прозрачности. Дело в том, что руководители WADA как минимум нарушили собственные правила, не выявив каких-либо нарушений и не предав дело огласке», — ответили на обвинения в USADA.

Но на этом Тэйгарт не успокоился и спустя несколько дней, 21 мая, на официальном сайте USADA опубликовал очередную разгромную и крайне красноречивую статью, наполненную художественными образами.

«Глава WADA прибег к новым низким заявлениям, поставив под сомнение честность и чистоту американских спортсменов профессиональных и студенческих лиг, а также олимпийцев и паралимпийцев. Видимо, пытаясь сместить фокус мирового спортивного сообщества c реальных опасений по поводу того, что WADA позволило Китаю скрыть 23 положительных допинг-теста. Нет ничего более классического в сокрытии информации, чем отвлечение внимания. Фокус с дымом и зеркалами — это все, что мы получаем от руководства WADA с тех пор, как информаторы выявили вопиющие нарушения антидопинговых правил. Вторым классическим ответом является нападение на посланника, что происходит сейчас, когда Банька и его приспешники проникают в глубины дезинформации и полуправды, чтобы совершать личные нападки, опускаясь так низко и пытаясь обвинить всех спортсменов США», — говорится в тексте очередного заявления.



Кого-то явно задели за живое слова главы WADA.

В чем правда

К слову, о том, что в США существуют эксклюзивные антидопинговые нормы, говорят давно, но впервые об этом так открыто заявил руководитель WADA.

Например, эксперт по допингу Сергей Лисин в своем Telegram-канале приводит такие данные:

«В 2020 году USADA собрало 7 757 проб и выявило 136 неблагоприятных результатов анализа. Это 16,3% от общемирового количества «грязных» проб, собранных национальными антидопинговыми агентствами в тот год. Эти 136 неблагоприятных результатов привели к 36 решениям о нарушении антидопинговых правил, т.е. только 26,4% фактов обнаружения следов допинга в пробе завершились даже не реальной дисквалификацией, а установлением нарушения (при этом санкцией могло в некоторых случаях быть предупреждение). В 19 случаях нарушение не устанавливалось из-за ТИ (терапевтического использование — термин для обозначения медицинских препаратов, которые находятся в запрещённом списке, но прописаны спортсмену для лечения болезни или состояния. — Прим. ред.).



Это 21% от общемирового кол-ва таких случаев, т.к. всего из-за ТИ в 2020 году национальными антидопинговыми агентствами было закрыто 88 дел. В 81 случае USADA решило просто закрыть дело (без ТИ), т.е. поступило ровно так же, как и CHINADA в случае в пловцами. Для сравнения, чтобы понять, насколько описанные выше цифры нетипичны, можно взять даже не Россию, а, например, Германию: 11 неблагоприятных результатов, из которых 4 объяснялись выданным ТИ, в одном случае спортсмен был оправдан, а еще в одном — решение по делу все еще не было вынесено. В оставшихся пяти случаях было принято решение о нарушении антидопинговых правил».



Автор канала отмечает, что Тревису Тэйгарту вместо заявлений о реформах в WADA следует сначала спросить себя о том, как же WADA в 2020 году не подало апелляции ни в одном из 81 случаев, когда USADA решало, что факт неблагоприятного результата анализа не заслуживает даже того, чтобы довести дело до слушаний. Ну и как тут не вспомнить, что Тревис Тэйгарт был одним из самых главных агитаторов за отстранение российских спортсменов. Впрочем, в самой WADA, которая и отстранила россиян пять лет назад, как оказалось тоже не все идеально. Так и получается, что с российскими спортсменами расправились, а теперь взялись друг за друга.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

