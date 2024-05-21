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    Градозащитник Олег Мухин остается на ночь в отделе полиции

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    Петербургского градозащитника Олега Мухина 21 мая после двух задержаний за день оставили в отделе полиции. Он проведет там ночь, чтобы утром отправиться на очередной суд из-за акции в защиту памятника архитектуры. Об этом «Фонтанке» рассказал адвокат мужчины Алексей Савенков.

    Фото: тг-канал «SOS СПб СНОС»
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    В начале дня Мухина задержали рядом с его домом и отвезли в управление МВД по Московскому району. Там на активиста составили протокол из-за фотосессии с плакатами рядом с мясокомбинатом «Самсон» на Московском шоссе. Надписи на плакатах, которые держали в руках участники акции (к слову, это было в октябре 2023 года), призывали обеспечить государственную защиту всем корпусам завода, построенного в 1930-х годах в стиле конструктивизм. Статус выявленного памятника архитектуры имел только один корпус. После задержания в мае Мухина обвинили в организации несанкционированной акции — ст. 20.2 КоАП РФ («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия»). Судья Московского районного суда признала его виновным и назначила ему штраф в 30 тысяч рублей.

    На выходе из Московского райсуда Мухина задержали снова и предъявили ему еще одно обвинение по той же статье — из-за фотосессии у дома Шредера на углу набережной Смоленки и 7-й линии В.О. Она проходила в ноябре 2023-го, градозащитники призывали сохранить и восстановить это здание, поскольку оно построено в XVlll веке и имеет историческую ценность. Мухин отрицает свою вину в организации несанкционированной акции протеста и подчеркивает, что происходило фотографирование с плакатами.

    «Сегодня дежурная судья Василеостровского района не смогла взять на рассмотрение этот протокол. В суде большое количество, столпотворение мигрантов, которых собираются депортировать из страны. Все эти протоколы ей необходимо рассмотреть. Наше заседание запланировано на завтра, на 10 утра. Будем вытаскивать», — рассказал «Фонтанке» адвокат Олега Мухина Алексей Савенков.

    Активист проведет ночь в отделе полиции №30 Василеостровского района.

    Олег Мухин известен как градозащитник и участник телеграм-комьюнити «SOS Снос». Активисты приезжают к объектам архитектуры, когда компании начинают их сносить, и протестуют против этого. Они организуют и другие самые разнообразные акции, например градозащитные пленэры и выставки картин. Кроме этого сообщество выступает в судах против застройщиков, которые инициируют снос дореволюционных и нестандартных советских зданий.

    Фото: тг-канал «SOS СПб СНОС»

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