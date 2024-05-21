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    Петербургский градозащитник Олег Мухин попал в «карусель задержаний»

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    Московский районный суд 21 мая оштрафовал градозащитника Олега Мухина на 30 тысяч рублей за фотосессию в защиту мясокомбината имени Кирова. Акция проходила в октябре 2023 года. Ранее «Фонтанка» писала о задержании Мухина у его дома. На оформление протокола и суд ушло около трех часов. На выходе из Московского райсуда Мухина вновь задержали.

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    «Тот факт, что Олега осудили только что, делает его положение в следующем суде более сложным. Судья может сделать вывод, что человек систематически совершает нарушения. Если говорить в целом, то началась охота на ведьм. Материалы вдруг словно достали с неких дальних полок. Я считаю, что особо активных градозащитников хотят осадить, чтобы показать всем: бороться за сохранение исторических зданий опасно», — рассказал «Фонтанке» адвокат Мухина Алексей Савенков.

    Первый протокол по статье 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования») на Мухина оформляли в управлении МВД по Московскому району, второй будут составлять в отделе полиции № 30 УМВД по Василеостровскому району. Он касается градозащитной фотосессии рядом с дореволюционным домом Шредера. Активисты просили не сносить его, а восстановить.

    За участие в этих же уличных акциях уже привлекали к ответственности активиста Дмитрия Кузьмина: в ноябре его оштрафовали на 20 тысяч рублей за фотосессию у дома Шредера, а в декабре арестовали на шесть суток за фотосессию у мясокомбината имени Кирова.

    Олег Мухин известен как градозащитник и участник телеграм-комьюнити «SOS Снос». Активисты приезжают к объектам архитектуры, когда компании начинают их сносить, и протестуют против этого. Они организуют и другие самые разнообразные акции, например, градозащитные пленэры и выставки картин. Кроме этого, сообщество выступает в судах против застройщиков, которые инициируют снос дореволюционных и нестандартных советских зданий.

    Фото: SOS СПб СНОС

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