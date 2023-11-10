Экспертиза виляет законом. Спор о ценности мясокомбината им. Кирова обнажил неожиданную перспективу

Фото: В. Кузьмин Поделиться Поделиться





В Петербурге судятся КГИОП и собственники мясокомбината имени Кирова. Первый требует заняться ремонтом зданий, вторые — не включать эти корпуса в реестр объектов культурного наследия. Суд встал на сторону бизнеса и породил вопрос: теперь любой владелец потенциального памятника может добиться такого отказа?

Разбирательство между собственниками мясокомбината имени С. М. Кирова и комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников началось с требований последнего. КГИОП настаивал на том, что в зданиях надо провести противоаварийные работы, а еще восстановить на крыше «Теплоэлектроцентрали» демонтированную трубу. Комитет имеет на это полное право: сейчас мясокомбинат является выявленным объектом культурного наследия, то есть под временной охраной до тех пор, пока его включат в полноценный реестр памятников или не включат.



Фото: В. Николаева Фото: Ю. Ломакин Фото: В. Кузьмин Фото: В. Кузьмин Поделиться Поделиться





Неожиданный поворот в дело внесли встречные исковые требования со стороны собственников, компаний «Московское шоссе 13» и «Интергрупп»: установить, что четыре здания и ограда признаки объекта культурного наследия утратили. А раз утратили, то их не надо включать в реестр, а значит и требования охранного комитета о ремонте можно забыть.



Экспертиза, выполненная по запросу суда Юлией Куваевой, занимает почти 900 страниц. В документе эксперт приходит к выводу, что оснований включать в реестр культурного наследия весь мясокомбинат нет. Куваева предлагает обойти четыре здания (13, литеры АЖ, АЕ, АИ и ВМ) и ограду, а корпус дома 13, литера ВМ, и ворота главного въезда — включить. По мнению эксперта, историческая роль мясокомбината, его аутентичность, а также градоформирующая, историческая и функциональная ценности утрачены полностью.



«Исследуемый объект <...> в настоящее время характеризуется недостаточной степенью сохранности своей подлинности (аутентичности) и подлинности «окружения», является дисгармонирующим градоформирующим элементом и объектом в существующем городском и природном ландшафте», — заключает Куваева. Скульптур знаменитых быков это не касается: сейчас они считаются самостоятельным объектом культурного наследия федерального значения.



Фото: Ю. П. Куваева Фото: Ю. П. Куваева Фото: Ю. П. Куваева Фото: Ю. П. Куваева Поделиться Поделиться





Судье экспертиза показалась достаточно убедительной. 13 октября Арбитражный суд Петербурга и области постановил: корпуса дома 13, литеры АЖ, АЕ, АИ и ВМ, в реестр объектов культурного наследия не включать, а здание «Теплоэлектроцентраль» (д. 13, литера ВМ) включить. Судьбу ограды КГИОП обязали решить самостоятельно, но в течение тридцати рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу. Претензии к комитету тоже имеются. Суд заключил, что по одному из корпусов (литера ВМ) КГИОП не принимал решения по включению или отказу во включении в реестр аж с 2001 года, и обвинил чиновников в незаконном бездействии.



Фото: Ю. Ломакин Фото: Ю. Ломакин Поделиться Поделиться





Комитет не устроило ни решение суда, ни экспертиза Куваевой. В КГИОП настаивают, что не могут включать или не включать что-либо в реестр памятников на основании судебной экспертизы. Экспертиза, как заявляют в комитете, для этой процедуры нужна другая, государственная историко-культурная.



Рецензию на заключение Куваевой подготовила Маргарита Штиглиц (есть в распоряжении редакции). В документе говорится о недостаточном знакомстве автора судебной экспертизы с источниками и «изначально неправильном подходе к оценке рассматриваемого объекта».



«Техническое состояние объекта не может являться аргументом для отказа во включении объекта в реестр памятников, скорее налагает ответственность на нерадивых владельцев, сумевших привести в предаварийное состояние за достаточно недолгий срок, несмотря на многочисленные высказывания экспертов и публикации в СМИ», — пишет Штиглиц. Проще говоря, довести историческое здание до ручки, а потом на этом основании сказать, что оно уже не имеет ценности, — не вариант.

Решение об отказе во включение четырех зданий в реестр памятников КГИОП планирует оспаривать в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде.



Юрист по охране культурного наследия и автор телеграм-канала «Адвокат наследия» Анна Капитонова считает, что решение арбитражного суда вряд ли устоит во время апелляции: «Мне кажется, говорить о том, что это решение прецедентно, еще рано. Вот как только оно вступит в силу, в чём я сильно сомневаюсь, тогда да, можно будет, но сейчас я бы не торопилась».



По словам специалиста, судебной экспертизы для отказа от включения в реестр недостаточно: должны еще пройти общественное обсуждение, рассмотрение на рабочей группе и в рамках антикоррупционной экспертизы. «Решение, которое принял арбитражный суд, в общем-то противоречит всей сложившейся судебной практике. По сути, суд обязывает КГИОП принять закон. Я придерживаюсь позиции, что суд здесь превысил свои полномочия, потому что никакой государственный орган обязать принять закон невозможно», — заключает юрист.



Собственно, и в комментарии самого КГИОП, который опубликовал неприятную ему экспертизу для общественного обсуждения, тоже слышится недоумение: «Решение судьи требует отдельного анализа в рамках существующей правовой парадигмы, и мы надеемся, что суд второй инстанции разъяснит правовое основание подмены установленных федеральным законом процедур судебной экспертизой».

