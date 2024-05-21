Алтайского экс-чиновника будут судить по обвинению в 11 убийствах. Первое преступление произошло 34 года назад

Бывший заместитель главы Калманского района Алтайского края Виталий Манишин, обвиняемый в убийствах и изнасилованиях, предстанет перед судом. Первое преступление мужчина, по версии следствия, совершил 34 года назад. Об этом 21 мая сообщает Следственный комитет РФ.

Следствие полагает, что криминальная история началась в сентябре 1989 года, когда Манишин познакомился с 17-летней девушкой. Их общение было недолгим — юную особу изнасиловали и задушили, а тело закопали. Манишина задержали в мае 2023 года.

Правоохранительные органы считают, что Манишин причастен еще к 10 убийствам, которые произошли в 1999-м и 2000 годах. Во время расследования в одном из мест в Калманском районе, на которое указал Виталий, нашли кости 16-летней девушки.

Преступления происходили в периоды, когда выпускники школ поступали в вузы. Летом 2000 года мужчина постоянно заводил знакомства с абитуриентками технических вузов. Он представлялся человеком со связями и говорил, что поможет решить проблемы при поступлении. Дальше, по всей видимости, он звал дам провести с ним время, сажал к себе в машину и увозил в неизвестном направлении — чаще всего за пределы города. Там он, предположительно, насиловал девушек, большинство из них душил, а тела прятал.

То же самое произошло двумя будущими студентками в июне 1999-го и июле 2000 годов.