Алтайского экс-чиновника будут судить по обвинению в 11 убийствах. Первое преступление произошло 34 года назад

Бывший заместитель главы Калманского района Алтайского края Виталий Манишин, обвиняемый в убийствах и изнасилованиях, предстанет перед судом. Первое преступление мужчина, по версии следствия, совершил
Следствие полагает, что криминальная история началась в сентябре 1989 года, когда Манишин познакомился с
Правоохранительные органы считают, что Манишин причастен еще к 10 убийствам, которые произошли в
Преступления происходили в периоды, когда выпускники школ поступали в вузы. Летом 2000 года мужчина постоянно заводил знакомства с абитуриентками технических вузов. Он представлялся человеком со связями и говорил, что поможет решить проблемы при поступлении. Дальше, по всей видимости, он звал дам провести с ним время, сажал к себе в машину и увозил в неизвестном направлении — чаще всего за пределы города. Там он, предположительно, насиловал девушек, большинство из них душил, а тела прятал.
То же самое произошло двумя будущими студентками в июне
Помимо этого, в июле и августе 1999 года были изнасилованы и убиты женщины, которые пытались устроиться на работу в учебные заведения. В июле 2000 года в аграрном университете Манишин познакомился с матерью абитуриентки. Он пообещал, что за деньги решит вопрос с поступлением дочери. Дальше он вывез женщину за жилой сектор Барнаула, она отдала ему девять тысяч рублей. После этого ее нашли убитой.
«Следователями регионального СК собраны доказательства причастности Манишина к каждому эпизоду преступной деятельности. Уголовное дело направлено в суд», — сообщили в Следственном комитете РФ.