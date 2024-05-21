    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 15

    3 м/с, зап

    768мм

    35%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd90.65eur98.58

    Алтайского экс-чиновника будут судить по обвинению в 11 убийствах. Первое преступление произошло 34 года назад

    2242
    7 комментариев

    Бывший заместитель главы Калманского района Алтайского края Виталий Манишин, обвиняемый в убийствах и изнасилованиях, предстанет перед судом. Первое преступление мужчина, по версии следствия, совершил 34 года назад. Об этом 21 мая сообщает Следственный комитет РФ.

    Следствие полагает, что криминальная история началась в сентябре 1989 года, когда Манишин познакомился с 17-летней девушкой. Их общение было недолгим — юную особу изнасиловали и задушили, а тело закопали. Манишина задержали в мае 2023 года.

    Правоохранительные органы считают, что Манишин причастен еще к 10 убийствам, которые произошли в 1999-м и 2000 годах. Во время расследования в одном из мест в Калманском районе, на которое указал Виталий, нашли кости 16-летней девушки.

    Преступления происходили в периоды, когда выпускники школ поступали в вузы. Летом 2000 года мужчина постоянно заводил знакомства с абитуриентками технических вузов. Он представлялся человеком со связями и говорил, что поможет решить проблемы при поступлении. Дальше, по всей видимости, он звал дам провести с ним время, сажал к себе в машину и увозил в неизвестном направлении — чаще всего за пределы города. Там он, предположительно, насиловал девушек, большинство из них душил, а тела прятал.

    То же самое произошло двумя будущими студентками в июне 1999-го и июле 2000 годов.

    Помимо этого, в июле и августе 1999 года были изнасилованы и убиты женщины, которые пытались устроиться на работу в учебные заведения. В июле 2000 года в аграрном университете Манишин познакомился с матерью абитуриентки. Он пообещал, что за деньги решит вопрос с поступлением дочери. Дальше он вывез женщину за жилой сектор Барнаула, она отдала ему девять тысяч рублей. После этого ее нашли убитой.

    «Следователями регионального СК собраны доказательства причастности Манишина к каждому эпизоду преступной деятельности. Уголовное дело направлено в суд», — сообщили в Следственном комитете РФ.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close