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    «Здравия желаю!» В Подмосковье юный помощник ГИБДД умиляет водителей

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    читатель «Фонтанки» Иван

    В Подмосковье появился, пожалуй, самый юный помощник ГИБДД. Заметили его жители города Раменское. Автомобилисты, проезжая перекресток, притормаживали, чтобы посмотреть на мальчика в форме полиции. Однако некоторых тормозил он сам с помощью полицейского жезла. Наблюдали помощника ГИБДД в течение нескольких дней, рассказал «Фонтанке» 21 мая один из очевидцев.

    «На перекрестке увидел мальчика, который прямо как сотрудник ДПС одет, развернулся специально, чтобы посмотреть на него еще раз. Вчера там кто-то тоже проезжал, видел его. Порадовал он меня», — поделился местный житель Иван.

    Мужчина посигналил и прокричал юному гаишнику: «Здравия желаю!» В ответ на это мальчик отдал ему честь.

    Иван предположил, что ребенок может жить где-то рядом со своим «постом». Однако точно об этом сказать нельзя.

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