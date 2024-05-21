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    Госдума разрешила продавать алкоголь на летних верандах кафе

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    Госдума на заседании 21 мая сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, разрешающий продавать алкоголь в летних кафе. Действующий закон такого не предусматривает, хотя на это в основном закрывают глаза.

    Согласно законопроекту, опубликованному на сайте Думы, продажу спиртного разрешат в сезонных залах обслуживания посетителей. Под ними подразумевается временное сооружение или конструкция, которая примыкает к ресторану или кафе либо находится на прилегающей к нему территории. При этом само заведение обязано иметь лицензию на продажу алкоголя.

    Действующее законодательство об обороте спиртосодержащей продукции не предусматривает возможность продажи спиртного на летних верандах кафе, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Фактически, обслуживание посетителей на них алкогольными напитками является административным правонарушением, которое грозит заведению аннулированием лицензии. В то же время летние веранды являются неотъемлемой частью кафе. В итоге образуется правовая неопределенность, которую законопроект призван исправить.

    «Если сегодня следовать букве закона, то распитие алкогольных напитков на открытых верандах запрещено, но по факту все делают вид, что об этом или не знают, или ссылаются на то, что веранда — это одно целое с самим рестораном», — цитирует «Интерфакс» первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике и соавтора инициативы Надежду Школкину.

    Предполагается, что новые нормы начнут работать с 1 июня 2024 года, пишет ТАСС.

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    ГосдумаАлкогольЛетние верандыПродажа алкоголя
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