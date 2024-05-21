Госдума разрешила продавать алкоголь на летних верандах кафе

Госдума на заседании 21 мая сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, разрешающий продавать алкоголь в летних кафе. Действующий закон такого не предусматривает, хотя на это в основном закрывают глаза.



Согласно законопроекту, опубликованному на сайте Думы, продажу спиртного разрешат в сезонных залах обслуживания посетителей. Под ними подразумевается временное сооружение или конструкция, которая примыкает к ресторану или кафе либо находится на прилегающей к нему территории. При этом само заведение обязано иметь лицензию на продажу алкоголя.