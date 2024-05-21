    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 15

    3 м/с, зап

    768мм

    35%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd90.65eur98.58

    Кино

    «Мы с тобой в России, понимаешь?» Вышел трейлер фильма про пришельцев «Контакты», снятый в стиле 90-х

    1134
    3 комментария
    Фото: кадр из фильма «Контакты» (2023), режиссер Дмитрий Моисеев
    ПоделитьсяПоделиться

    Кинокомпания «Марс медиа» выложила трейлер фильма «Контакты», который выйдет на экраны 4 июля. Ранее лента о пришельцах, снятая в стилистике новостных сюжетов и телепередач 1990-х годов, получила на Международном кинофестивале дебютов «Дух огня» приз имени Александра Абдулова «За лучшую женскую роль» в российском дебютном фильме — он был присужден актрисе Ирине Саликовой.

    Героиня Саликовой — бывшая медсестра Нина, которая находит немощного пришельца («Я — Нина, ты — Виталик. Мы с тобой в России, понимаешь? Мы не в космосе», — говорит она ему.) и начинает за ним ухаживать. Однако группа коррупционеров захватывает его и пытает, желая добывать из него ценное вещество. Тем временем Нина, согласно синопсису, узнает правду о внеземных существах, которая целиком меняет ее жизнь.

    ПоделитьсяПоделиться

    Визуальный ряд фильма имитирует съемки времен перестройки — колористически и наполнением кадра — если не считать гигантских космических кораблей пришельцев. Картину снимал Дмитрий Моисеев. В ней, помимо Ирины Саликовой («Ментовские войны 6», «Агент национальной безопасности 3», «Империя под ударом»), появились Сергей Гилев, Алексей Ярмилко, Валентин Самохин, Денис Филимонов, Александр Мизев, Дмитрий Воробьев. Продюсеры ленты: Рубен Дишдинян, Нарек Мартиросян и Катерина Михайлова.

    Фото: кадр из фильма «Контакты» (2023), режиссер Дмитрий Моисеев

    Чтобы новости культурного Петербурга всегда были под рукой, подписывайтесь на официальный телеграм-канал «Афиша Plus».

    По теме

    КинопрокатФильм
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close