«Мы с тобой в России, понимаешь?» Вышел трейлер фильма про пришельцев «Контакты», снятый в стиле 90-х

Кинокомпания «Марс медиа» выложила трейлер фильма «Контакты», который выйдет на экраны 4 июля. Ранее лента о пришельцах, снятая в стилистике новостных сюжетов и телепередач
Героиня Саликовой — бывшая медсестра Нина, которая находит немощного пришельца («Я — Нина, ты — Виталик. Мы с тобой в России, понимаешь? Мы не в космосе», — говорит она ему.) и начинает за ним ухаживать. Однако группа коррупционеров захватывает его и пытает, желая добывать из него ценное вещество. Тем временем Нина, согласно синопсису, узнает правду о внеземных существах, которая целиком меняет ее жизнь.
Визуальный ряд фильма имитирует съемки времен перестройки — колористически и наполнением кадра — если не считать гигантских космических кораблей пришельцев. Картину снимал Дмитрий Моисеев. В ней, помимо Ирины Саликовой («Ментовские