Южная Корея попросила запретить новую песню, восхваляющую Ким Чен Ына. Она неожиданно стала хитом

Комиссия по стандартам связи Южной Кореи запросила блокировку клипа на песню «Дружелюбный отец (родитель)», восхваляющую лидера КНДР Ким Чен Ына. Решение было принято на заседании комиссии накануне, стало известно 21 мая.
Клип на песню «Дружелюбный отец» показали по госканалу КНДР 16 апреля. В ролике счастливые жители Северной Кореи — от детей до рабочих — восхваляют «великого лидера». Видео, как и сама композиция, разлетелись по интернету и стали вирусными в социальных сетях. Отрывки опубликовали многие зарубежные СМИ.
В официальном документе комиссии Южной Кореи композицию называют «северокорейской пропагандистской песней». Подчеркивается, что в тексте песни звучат слова о «великом лидере», который с любовью и нежностью заботится о своем народе. Кроме того, отмечается наличие английских субтитров на видео и то, что клип размещен на канале, который используется за пределами Северной Кореи, а не внутри страны.
По мнению южнокорейских чиновников, видео нарушает «Закон о национальной безопасности», а его публикация связана с психологической войной против Южной Кореи. В документе уточняется, что решение о требовании блокировки было принято по запросу Национальной разведывательной службы.
По данным BBC, песня уже стала хитом в TikTok. Некоторые пользователи соцсети уверяют, что композиция отлично подходит для похода в спортзал, а другие говорят, что песня напоминает им старую испанскую и французскую поп-музыку.