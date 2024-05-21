«Жаловаться никуда не собираюсь». Мама ребенка, на которого в Петербурге упала дверь автобуса, рассказала, как это произошло

В Петербурге на голову ребенка упала дверь автобуса. О произошедшем «Фонтанка» уже рассказывала. О самочувствии сына 21 мая нам рассказала мама мальчика Оксана.



Женщина рассказала, что вечером в понедельник они с сыном поехали за одеждой, сев в автобус № 327 , курсирующий от улицы Веры Слуцкой в Колпино до улицы Чернова в Невском районе.



Доехав до нужной остановки, Оксана с ребенком начали выходить из автобуса.



«Я вышла первая, он выходил следом за мной. Слышу удар сзади, поворачиваюсь, вижу — стоит ребенок, держится за голову. Поднимаю глаза — дверь упала, соскочила с петли. Плашмя прямо на него», — рассказывает Оксана.

