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    «Жаловаться никуда не собираюсь». Мама ребенка, на которого в Петербурге упала дверь автобуса, рассказала, как это произошло

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    В Петербурге на голову ребенка упала дверь автобуса. О произошедшем «Фонтанка» уже рассказывала. О самочувствии сына 21 мая нам рассказала мама мальчика Оксана.

    Женщина рассказала, что вечером в понедельник они с сыном поехали за одеждой, сев в автобус № 327, курсирующий от улицы Веры Слуцкой в Колпино до улицы Чернова в Невском районе.

    Доехав до нужной остановки, Оксана с ребенком начали выходить из автобуса.

    «Я вышла первая, он выходил следом за мной. Слышу удар сзади, поворачиваюсь, вижу — стоит ребенок, держится за голову. Поднимаю глаза — дверь упала, соскочила с петли. Плашмя прямо на него», — рассказывает Оксана.

    Мальчик смог устоять под весом двери, вышел из автобуса сам и сел на скамейку. По словам мамы, водитель не сразу заметил произошедшее, потом услышал грохот и выбежал выяснить, что случилось.

    «Водитель сразу вызвал все службы — скорую, ДПС. Взял всё в свои руки. Скорая приехала, осмотрела ребенка, нас отправили в больницу № 5. Там сделали КТ, сотрясения не обнаружили», — уточняет Оксана.

    Мальчика отпустили домой с ушибом мягких тканей головы. Жаловаться мама ребенка после этого инцидента никуда не собирается.

    «Жаловаться никуда не собираюсь. Со мной весь автобусный парк на связи со вчерашнего дня — начальник, директор. Водитель звонил, спросил о состоянии ребенка вчера вечером», — говорит женщина.

    Оксана в ответ на все звонки советовала получше осматривать транспорт.

    «Это был обычный наш белый автобус. Езжу на нём ежедневно», — заключила Оксана.

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