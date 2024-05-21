«Жаловаться никуда не собираюсь». Мама ребенка, на которого в Петербурге упала дверь автобуса, рассказала, как это произошло

В Петербурге на голову ребенка упала дверь автобуса. О произошедшем «Фонтанка» уже рассказывала. О самочувствии сына 21 мая нам рассказала мама мальчика Оксана.
Женщина рассказала, что вечером в понедельник они с сыном поехали за одеждой, сев в автобус
Доехав до нужной остановки, Оксана с ребенком начали выходить из автобуса.
«Я вышла первая, он выходил следом за мной. Слышу удар сзади, поворачиваюсь, вижу — стоит ребенок, держится за голову. Поднимаю глаза — дверь упала, соскочила с петли. Плашмя прямо на него», — рассказывает Оксана.
Мальчик смог устоять под весом двери, вышел из автобуса сам и сел на скамейку. По словам мамы, водитель не сразу заметил произошедшее, потом услышал грохот и выбежал выяснить, что случилось.
«Водитель сразу вызвал все службы — скорую, ДПС. Взял всё в свои руки. Скорая приехала, осмотрела ребенка, нас отправили в больницу
Мальчика отпустили домой с ушибом мягких тканей головы. Жаловаться мама ребенка после этого инцидента никуда не собирается.
«Жаловаться никуда не собираюсь. Со мной весь автобусный парк на связи со вчерашнего дня — начальник, директор. Водитель звонил, спросил о состоянии ребенка вчера вечером», — говорит женщина.
Оксана в ответ на все звонки советовала получше осматривать транспорт.
«Это был обычный наш белый автобус. Езжу на нём ежедневно», — заключила Оксана.