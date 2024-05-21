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    Новокузнецкому маньяку Спесивцеву суд продлил принудительное лечение

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    Серийному убийце из Новокузнецка Александру Спесивцеву, зарезавшему 15 человек в собственной квартире, продлили принудительное лечение. Постановление о применении принудительных мер медицинского характера вынес Кемеровский областной суд, сообщает 21 мая прокуратура региона.

    Спесивцева признали виновным в умышленном убийстве двух и более лиц, совершенном с особой жестокостью, а также в покушении на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью.

    Суд установил, что с марта по сентябрь 1996 года Спесивцев в своей квартире в Новокузнецке удерживал 15 человек, из которых 11 были несовершеннолетними. Он с особой жестокостью глумился над потерпевшими, причинял им тяжелые физические мучения и страдания и убил их множественными ударами колюще-режущим предметом. Также летом 1996 года Спесивцев, увидев на лестничной площадке мальчика, заманил его к себе в квартиру, где удерживал ребенка, лишал еды и воды, «наносил множественные удары, подвергая его жизнь опасности». Ребенку удалось сбежать.

    Принудительное лечение 54-летний Спесивцев проходит в медицинской организации специализированного типа, оказывающей психиатрическую помощь. Расположено учреждение в городе Камышине Волгоградской области.

    Редакция NGS42.RU вспоминала историю его жизни от убийств до заключения в психлечебницу. В одном из архивов этой истории — полная версия показаний единственной выжившей жертвы маньяка, которая, к сожалению, скончалась после освобождения, но до смерти измученная девочка успела рассказать следователям о самых кошмарных днях своей жизни.

    Преступления Спесивцева стали известны в 1997 году из-за засора канализации. Он отказался пустить сантехников в квартиру, те вернулись с участковым, а после милиция вскрыла дверь. Там была найдена замученная еще живая девочка и фрагменты тел. Выяснилось, что Спесивцев годами заманивал детей и подростков и расправлялся с ними. По некоторым данным, на его счету может быть до 82 жертв — об этом говорит найденная при обысках одежда.

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