Новокузнецкому маньяку Спесивцеву суд продлил принудительное лечение

Серийному убийце из Новокузнецка Александру Спесивцеву, зарезавшему 15 человек в собственной квартире, продлили принудительное лечение. Постановление о применении принудительных мер медицинского характера вынес Кемеровский областной суд, сообщает 21 мая прокуратура региона.



Спесивцева признали виновным в умышленном убийстве двух и более лиц, совершенном с особой жестокостью, а также в покушении на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью.

