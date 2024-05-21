Новокузнецкому маньяку Спесивцеву суд продлил принудительное лечение

Серийному убийце из Новокузнецка Александру Спесивцеву, зарезавшему
Спесивцева признали виновным в умышленном убийстве двух и более лиц, совершенном с особой жестокостью, а также в покушении на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью.
Суд установил, что с марта по сентябрь 1996 года Спесивцев в своей квартире в Новокузнецке удерживал
Принудительное лечение
Редакция NGS42.RU вспоминала историю его жизни от убийств до заключения в психлечебницу. В одном из архивов этой истории — полная версия показаний единственной выжившей жертвы маньяка, которая, к сожалению, скончалась после освобождения, но до смерти измученная девочка успела рассказать следователям о самых кошмарных днях своей жизни.