ЗСД будет перекрыт 25 мая с 16 часов в южном направлении от Богатырского проспекта до набережной Екатерингофки

Западный скоростной диаметр будет закрыт для движения автомобилей в субботу,
Движение в южном направлении будет закрыто в связи с проведением шестого международного велофестиваля ЗСД Фонтанка Фест. В северном направлении автомобилисты смогут воспользоваться скоростной трассой в обычном режиме. Съезд с ЗСД при движении со стороны трассы Е-18 «Скандинавия» возможен на КАД (Север), Шуваловский проспект и Богатырский проспект. Наглядно перекрытия представлены на схеме:
Также 25 мая будут закрыты для движения следующие заезды на ЗСД в южном направлении:
с 16:00 25 мая до 01:00 26 мая закрыт заезд на ЗСД с Богатырского проспекта в южном направлении;
с 16:00 25 мая до 01:00 26 мая закрыты заезды на ЗСД с Васильевского острова (с набережной Макарова и с проспекта Крузенштерна) в южном направлении;
с 18:00 25 мая до 00:00 26 мая будет также закрыт съезд с ЗСД на набережную реки Екатерингофки при движении с юга на север. Ближайший съезд на улично-дорожную сеть возможен только на набережную Макарова.
Будьте внимательны при планировании маршрутов по городу.