ЗСД будет перекрыт 25 мая с 16 часов в южном направлении от Богатырского проспекта до набережной Екатерингофки

Западный скоростной диаметр будет закрыт для движения автомобилей в субботу, 25 мая , с 16:00 до 01:00 следующего дня от въезда на Богатырский проспект до съезда на набережную реки Екатерингофки. Планируйте на это время альтернативные маршруты по дорогам Петербурга.

Движение в южном направлении будет закрыто в связи с проведением шестого международного велофестиваля ЗСД Фонтанка Фест. В северном направлении автомобилисты смогут воспользоваться скоростной трассой в обычном режиме. Съезд с ЗСД при движении со стороны трассы Е-18 «Скандинавия» возможен на КАД (Север), Шуваловский проспект и Богатырский проспект. Наглядно перекрытия представлены на схеме: