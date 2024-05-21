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    ЗСДфест

    ЗСД будет перекрыт 25 мая с 16 часов в южном направлении от Богатырского проспекта до набережной Екатерингофки

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    Западный скоростной диаметр будет закрыт для движения автомобилей в субботу, 25 мая, с 16:00 до 01:00 следующего дня от въезда на Богатырский проспект до съезда на набережную реки Екатерингофки. Планируйте на это время альтернативные маршруты по дорогам Петербурга.

    Движение в южном направлении будет закрыто в связи с проведением шестого международного велофестиваля ЗСД Фонтанка Фест. В северном направлении автомобилисты смогут воспользоваться скоростной трассой в обычном режиме. Съезд с ЗСД при движении со стороны трассы Е-18 «Скандинавия» возможен на КАД (Север), Шуваловский проспект и Богатырский проспект. Наглядно перекрытия представлены на схеме:

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    Также 25 мая будут закрыты для движения следующие заезды на ЗСД в южном направлении:

    с 16:00 25 мая до 01:00 26 мая закрыт заезд на ЗСД с Богатырского проспекта в южном направлении;

    с 16:00 25 мая до 01:00 26 мая закрыты заезды на ЗСД с Васильевского острова (с набережной Макарова и с проспекта Крузенштерна) в южном направлении;

    с 18:00 25 мая до 00:00 26 мая будет также закрыт съезд с ЗСД на набережную реки Екатерингофки при движении с юга на север. Ближайший съезд на улично-дорожную сеть возможен только на набережную Макарова.

    Будьте внимательны при планировании маршрутов по городу.

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