«Из унитаза выползает огромный удав». Москвичка сообщила в 112 о неожиданном госте

В Москве жительница многоквартирного дома обнаружила у себя в туалете крупного удава. Рептилия сбежала от хозяина по трубе к соседям. Подробности сообщили в телеграм-канале столичного департамента ГОЧСиПБ во вторник, 21 мая.

Нежданный гость наведался в квартиру дома на Енисейской улице. «Днем 21 мая в службу 112 позвонила обеспокоенная жительница одной из квартир на Енисейской улице: из унитаза выползает огромный удав», - говорится в сообщении.