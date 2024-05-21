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    «Из унитаза выползает огромный удав». Москвичка сообщила в 112 о неожиданном госте

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    В Москве жительница многоквартирного дома обнаружила у себя в туалете крупного удава. Рептилия сбежала от хозяина по трубе к соседям. Подробности сообщили в телеграм-канале столичного департамента ГОЧСиПБ во вторник, 21 мая.

    Нежданный гость наведался в квартиру дома на Енисейской улице. «Днем 21 мая в службу 112 позвонила обеспокоенная жительница одной из квартир на Енисейской улице: из унитаза выползает огромный удав», - говорится в сообщении.

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    По указанному адресу оперативно прибыл дежурный расчет аварийно-спасательного отряда. На месте спасатели обнаружили бело-розового удава, выглядывающего из-за белого унитаза.

    Как выяснилось, рептилия тоже проживает в многоквартирном доме. Пока хозяйка мыла террариум своей рептилии, та пролезла под ванной и уползла по трубе в соседнюю квартиру. После удав попытался скрыться и от спасателей, но в результате был пойман и возвращен хозяйке.

    Ранее «Фонтанка» писала о последствиях неожиданной встречи петербурженки со змеей. Женщина встретила змею на своем дачном участке, когда косила траву. В момент она подумала, что обожглась крапивой, но последствия оказались серьезнее.

    Фото: ЧСтные новости Москвы

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