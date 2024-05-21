Адвокат: прокуратура в Петербурге просит признать Невзорова* с женой экстремистским объединением и отобрать у них имущество

Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Прокуратура в Петербурге пытается решить вопрос с имуществом Невзоровых через суд, но гражданское дело пока просит поставить на паузу. Потому что есть иск поинтересней.

Гражданские иски к признанному иноагентом Александру Невзорову* в Приморском районном суде лежат около года. Они касаются земельных участков в Лисьем Носу. Прокуратура считает, что сделки по их покупке были оформлены неправильно, и поэтому землю надо изъять. Дела долго не могли выйти из стадии предварительных слушаний, а теперь и вовсе могут так ничем и не закончиться. На последнем заседании представитель истца попросила рассмотрение дела приостановить, так как надзор подал еще один иск в другой суд, но с теми же участками в описании.

Существование иска стало новостью для адвоката Невзорова. В чем именно его суть, представитель прокуратуры ответить суду не смогла, поэтому вопрос о приостановке отложен до сентября. Загадочное исковое заявление поступило в Октябрьский районный суд, истцом выступает прокурор Петербурга. Среди ответчиков, следует из карточки дела, сам Невзоров и его жена Лидия. Интригует и список заинтересованных лиц: Росфинмониторинг, Минюст, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и компания «Питер-Техпроект-Новые Ресурсы», соучредителем которой является Невзорова. Любопытна и категория дела — это административный иск, которым прокурор оспаривает действия органов власти.

Прокуратура добавила тайн, направив иск с ходатайством о рассмотрении в закрытом режиме, поэтому в чем его суть, в объединенной пресс-службе судов города «Фонтанке» сообщить не смогли. Пресс-служба прокуратуры на вопрос не ответила.

Адвокат Невзорова Алексей Прянишников в своем телеграм-канале написал, что прокурор просит суд признать Лидию и Александра экстремистским объединением и на основании этого изъять имущество. По словам защитника, у Невзоровых кроме трех участков ничего нет. При этом в иске указан дом, давно принадлежащий матери журналиста, рассказал адвокат «Фонтанке». «Теща, правда, в экстремистское объединение не входит. Но прокуратуру эта нестыковочка не смущает», — отмечает Прянишников.

Невзоров не единственный в Петербурге иноагент, к имуществу которого у прокуратуры есть притязания. Зеленогорский районный суд рассматривает похожий иск к Веронике Белоцерковской* и ее супругу. Он тоже в суде почти год, но все еще не дошел до стадии рассмотрения по существу. Административных исков к семье пока нет — по крайней мере, в том же суде.

Зимой 2024 года в Уголовный кодекс РФ были внесены поправки, согласно которым суд по приговору по делам о фейках про армию имеет право конфисковать имущество фигуранта.

Невзоров был заочно приговорен за фейки еще до того, как поправки вступили в силу. Ныне он снова объявлен в розыск. В отношении него возбуждено дело по иноагентской статье. Журналист уехал из России вскоре после начала СВО. * Признаны Минюстом иностранными агентами.