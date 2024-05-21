«Лию никто не отпускал». Отец Лии Заурбековой прокомментировал СМИ побег дочери и обвинения в избиениях

44-летний отец сбежавшей Лии Беслан Заурбеков впервые прокомментировал побег дочери. В разговоре с журналистом ИА Regnum он заявил, что родственники найдут девушку и накажут молодого человека Лии, который, по словам мужчины, ввел дочь в заблуждение. Его слова издание опубликовало во вторник, 21 мая.
«Лию никто не отпускал. Все делали для того, чтобы она не уехала, но ей удалось убежать. Уехала, как будто я ей враг, скрывается теперь от меня. <...> Наши старшие сказали, что помогут найти ее, а тот, кто ее ввел в заблуждение, вот этот парень, — будет наказан», — заявил Заурбеков.
По словам Беслана, возлюбленный дочери должен принять ислам, иначе Лию может ждать наказание. «Четких условий наказания такой девушки нет. В общем, так нельзя. Если ослушаешься, будут проблемы», — утверждает мужчина.
При этом в разговоре с журналистом Беслан отверг обвинения в адрес семьи об избиениях Лии и назвал это «выдумкой общественников». По его мнению, если факт не был зафиксирован на видео, то эти слова можно считать враньем.
19-летняя Лия Заурбекова сбежала в Москву из города Красногорска, где живет ее семья.
Позже депутат Госдумы Адам Делимханов и министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявили, что инцидент находится на контроле. Делимханов пообещал встретиться с семьей девушки и, по словам Дудаева, вернуть ее родственникам.
Сама Лия с помощью правозащитников уехала из России и записала видеообращение, в котором попросила не искать ее.