    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 16

    2 м/с, с-в

    768мм

    28%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.65eur98.58

    «Лию никто не отпускал». Отец Лии Заурбековой прокомментировал СМИ побег дочери и обвинения в избиениях

    5694
    51 комментарий

    44-летний отец сбежавшей Лии Беслан Заурбеков впервые прокомментировал побег дочери. В разговоре с журналистом ИА Regnum он заявил, что родственники найдут девушку и накажут молодого человека Лии, который, по словам мужчины, ввел дочь в заблуждение. Его слова издание опубликовало во вторник, 21 мая.

    «Лию никто не отпускал. Все делали для того, чтобы она не уехала, но ей удалось убежать. Уехала, как будто я ей враг, скрывается теперь от меня. <...> Наши старшие сказали, что помогут найти ее, а тот, кто ее ввел в заблуждение, вот этот парень, — будет наказан», — заявил Заурбеков.

    По словам Беслана, возлюбленный дочери должен принять ислам, иначе Лию может ждать наказание. «Четких условий наказания такой девушки нет. В общем, так нельзя. Если ослушаешься, будут проблемы», — утверждает мужчина.

    При этом в разговоре с журналистом Беслан отверг обвинения в адрес семьи об избиениях Лии и назвал это «выдумкой общественников». По его мнению, если факт не был зафиксирован на видео, то эти слова можно считать враньем.

    19-летняя Лия Заурбекова сбежала в Москву из города Красногорска, где живет ее семья. 16 мая у отдела полиции Нагатино-Садовники на Каширском шоссе много часов дежурили журналисты, правозащитники и родственники девушки, которые хотели вернуть ее. Подробнее об этой истории читайте в нашем материале.

    Позже депутат Госдумы Адам Делимханов и министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявили, что инцидент находится на контроле. Делимханов пообещал встретиться с семьей девушки и, по словам Дудаева, вернуть ее родственникам.

    Сама Лия с помощью правозащитников уехала из России и записала видеообращение, в котором попросила не искать ее.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ46
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 51

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    51
    close