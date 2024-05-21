«Лию никто не отпускал». Отец Лии Заурбековой прокомментировал СМИ побег дочери и обвинения в избиениях

44-летний отец сбежавшей Лии Беслан Заурбеков впервые прокомментировал побег дочери. В разговоре с журналистом ИА Regnum он заявил, что родственники найдут девушку и накажут молодого человека Лии, который, по словам мужчины, ввел дочь в заблуждение. Его слова издание опубликовало во вторник, 21 мая.



«Лию никто не отпускал. Все делали для того, чтобы она не уехала, но ей удалось убежать. Уехала, как будто я ей враг, скрывается теперь от меня. <...> Наши старшие сказали, что помогут найти ее, а тот, кто ее ввел в заблуждение, вот этот парень, — будет наказан», — заявил Заурбеков.

