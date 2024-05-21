Мишустин: больше половины компаний к концу года перейдут на российский софт

К концу 2024 года больше половины компаний в России будут пользоваться отечественным программным обеспечением, а к 2030 году на него должны перейти 80% предприятий. Об этом на пленарном заседании IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России» 21 мая заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По словам премьера, за последние четыре года продажи российского софта выросли более чем вдвое, а готовых пакетных решений — в пять раз, передает ТАСС. При этом инвестиции компаний в цифровые технологии во всех отраслях увеличились на 80% и превысили 4 триллиона рублей. Особенно в них вкладываются в сферах энергетики, добычи полезных ископаемых, строительства и транспорта.

В электроэнергетике, нефтегазовой области, общем машиностроении и авиастроении особенно активно переходят на российское ПО, отметил Мишустин, а вот фармацевтические производства и судостроение пока отстают. Он подчеркнул, что к концу десятилетия на отечественный софт должны перейти 80% всех предприятий, прежде всего в системах управления ресурсами и производством.

«К декабрю уже свыше половины всех компаний станут использовать отечественный софт для организации своей деятельности. Хотя еще два года назад их было чуть больше трети», — заявил Мишустин.

Он также отметил, что Россия продолжит переводить критическую информационную инфраструктуру на отечественное ПО. Для каждой отрасли установят сроки перехода. Правительство уже внесло в Госдуму соответствующий законопроект. Одновременно премьер отметил, что для перехода на российский софт «остается ряд барьеров». «Прежде всего это финансовые возможности у всех компаний разные. А переход может быть весьма дорогостоящим, особенно если речь идет о так называемом тяжёлом программном обеспечении», — цитирует Мишустина РИА Новости.

Премьер пообещал, что правительство запустит новые меры поддержки. В частности рассматривается вопрос о предоставлении льготных кредитов для перехода на российское ПО. Также компаниям будут компенсировать до половины затрат на внедрение отечественного инженерного и промышленного софта, пишет «Интерфакс».

Мишустин добавил, что нужно увеличить инвестиции в российские IT-решения «на уровне как минимум вдвое выше ВВП». А также призвал ликвидировать отставание по срокам разработки конкурентоспособного отечественного софта. Он отметил, что уже в этом году должны завершить 41 проект. Индустриальные центры компетенций реализуют более 150 инициатив по внедрению российских программ на предприятиях ключевых отраслей экономики. Особо значимые проекты получили государственные гранты, а общий объем финансирования отрасли составил более 180 миллиардов рублей. В основном это частные средства, отметил премьер.