«Имущество, используемое для экстремистской деятельности». Суд в Петербурге начал рассматривать дело об участках Невзорова*

Октябрьский районный суд в закрытом режиме начал рассматривать иск прокурора Петербурга к признанному иноагентом Александру Невзорову* и его супруге Лидии. Одним заседанием дело не кончится.
Детали этого дела 21 мая приводит руководитель пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Так как процесс закрытый, подробностей немного. Как ранее сообщал адвокат Невзорова Алексей Прянишников, прокурор просит суд признать семейную пару экстремистским объединением. Лебедева же добавляет, что участки надзор просит обратить в доход государства, так как, по мнению прокуратуры, это имущество, используемое для осуществления экстремистской деятельности. Первое заседание прошло, решения по иску пока нет.
По словам адвоката, Невзоровым принадлежат только участки, хотя в иске фигурирует и жилой дом на них. Защитник указал, что принадлежит здание матери, Лидии Невзоровой. Супруга журналиста в своих соцсетях добавила, что ее мама-блокадница живет в доме одна, если не считать собаку.
Как уже писала «Фонтанка», ранее эти же участки прокуратура намеревалась обратить в пользу государства в гражданском процессе — якобы как-то не так были оформлены документы при их покупке. Теперь же прокуратура попросила рассмотрение этих дел приостановить.
* Признан Минюстом иностранным агентом.