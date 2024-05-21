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    Е1.RU: в Екатеринбурге задержали главного борца с коррупцией, у главного налоговика идут обыски

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    В Екатеринбурге силовики проводят обыск у главы УФНС по Свердловской области Сергея Логинова, а также у его сына, который ранее тоже работал в налоговой. Об этом 21 мая сообщает портал E1.RU со ссылкой на «Вечерние ведомости». Помимо обысков у главного налоговика региона, по данным издания, задержан начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД полковник Андрей Дьяков. Об этом портал пишет со ссылкой на свой источник в силовых структурах.

    Собеседник Е1.RU сообщает, что следственные действия якобы связаны с бывшей невесткой экс-мэра Екатеринбурга Анастасией Чернецкой. Ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По мнению следователей, Чернецкая с соучастниками могла получать с помощью хитрых схем огромные налоговые вычеты.

    ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы также сообщает о задержании начальников областного УФНС и УЭБиПК. « <...> в рамках расследования уголовного дела задержаны начальник УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области Андрей Дьяков и руководитель областного УФНС Сергей Логинов», — уточнил собеседник информагентства. Помимо этого, источник отметил, что еще по делу проходит сотрудник местной полиции.

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