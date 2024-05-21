Е1.RU: в Екатеринбурге задержали главного борца с коррупцией, у главного налоговика идут обыски

В Екатеринбурге силовики проводят обыск у главы УФНС по Свердловской области Сергея Логинова, а также у его сына, который ранее тоже работал в налоговой. Об этом 21 мая сообщает портал E1.RU со ссылкой на «Вечерние ведомости». Помимо обысков у главного налоговика региона, по данным издания, задержан начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД полковник Андрей Дьяков. Об этом портал пишет со ссылкой на свой источник в силовых структурах.

Собеседник Е1.RU сообщает, что следственные действия якобы связаны с бывшей невесткой экс-мэра Екатеринбурга Анастасией Чернецкой. Ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По мнению следователей, Чернецкая с соучастниками могла получать с помощью хитрых схем огромные налоговые вычеты.