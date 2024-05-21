Труп новорожденного обнаружили у берега реки Чурилиха в Москве

В реке Чурилиха в парке московского района Кузьминки обнаружили тело новорожденного. Труп находился у берега. Подробности сообщили в телеграм-канале прокуратуры столицы во вторник, 21 мая.
По предварительным данным, на юго-востоке города было обнаружено тело мальчика. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.
«Установление всех обстоятельств произошедшего, а также принятие по данному факту процессуальных решений на контроле в прокуратуре», — говорится в сообщении.
Доследственную проверку также начал Следственный комитет города, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. «Следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, выполняются проверочные мероприятия», — сообщили в ведомстве.
Ранее «Фонтанка» писала об обнаружении тела младенца с пуповиной в парке Сосновка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка (106