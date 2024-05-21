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    СК возбудил уголовное дело об убийстве новорожденного, найденного в парке Сосновка

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    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка (106 УК РФ) — тело младенца с пуповиной было найдено накануне в парке Сосновка. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба ведомства.

    Преступление расследует отдел по Выборгскому району ГСУ СК России по Петербургу. Место происшествия осмотрено, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая раскроет причину и время смерти ребенка. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

    Прокуратура Выборгского района поставила на контроль ход и результаты расследования по уголовному делу.

    Как ранее писала «Фонтанка», днем 20 мая в полицию позвонил мужчина и сообщил, что в Сосновке нашел мертвого ребенка. Новорожденный мальчик с пуповиной лежал на одеяле, испачканном кровью. Рядом был черный пакет.

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