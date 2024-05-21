СК возбудил уголовное дело об убийстве новорожденного, найденного в парке Сосновка

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка (
Преступление расследует отдел по Выборгскому району ГСУ СК России по Петербургу. Место происшествия осмотрено, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая раскроет причину и время смерти ребенка. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Прокуратура Выборгского района поставила на контроль ход и результаты расследования по уголовному делу.
Как ранее писала «Фонтанка», днем 20 мая в полицию позвонил мужчина и сообщил, что в Сосновке нашел мертвого ребенка. Новорожденный мальчик с пуповиной лежал на одеяле, испачканном кровью. Рядом был черный пакет.