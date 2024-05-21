Водители в Петербурге в течение дня не смогут получить права или зарегистрировать авто

Госавтоинспекция Петербурга и Ленинградской области предупреждает об изменениях в графике работы МРЭО. В последний день недели приему водителей помешает отключение баз.



В воскресенье, 26 мая, с 9:00 до 22:00 будут проводиться технические работы, во время которых отключат Федеральную информационную систему (ФИС) ГИБДД МВД России, сообщает 20 мая пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. В этот период в МРЭО Петербурга и Ленинградской области не будут предоставлять государственные услуги по линии ГИБДД.

Водителей просят воздержаться от посещения регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД в указанное время, а также учесть эту информацию при предварительной записи.