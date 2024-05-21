    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 15

    3 м/с, зап

    768мм

    35%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd90.65eur98.58

    Призрачный нарушитель. Город выписал 13 штрафов за парковку мертвому петербуржцу

    1049
    8 комментариев

    Мировой суд в Петербурге разобрался в ситуации, которая поначалу могла показаться мистической. О необычном случае рассказывает 21 мая глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

    Мировому судье судебного участка №81 с апреля по май этого года поступило 13 протоколов в отношении петербуржца Окунева. Гражданин Окунев был неоднократно оштрафован за несоблюдение правил платной парковки. Назначенные штрафы в 3 000 рублей он не заплатил ни разу.

    В суд Окунев тоже не явился. Когда начали разбираться, стало понятно, почему. Оказалось, что мужчина 1925 года рождения умер еще 17 лет назад.

    «Суд, понятное дело, разобрался и 6 дел уже прекратил <...> В Комитет по транспорту суд так и написал: «Лицо, в отношении которого должностные лица Комитета составляют протоколы, скончалось 17 лет назад. Просим принять к сведению», — рассказала Лебедева.

    Копии всех справок приложены к решению.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Штрафы
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close