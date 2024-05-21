Призрачный нарушитель. Город выписал 13 штрафов за парковку мертвому петербуржцу

Мировой суд в Петербурге разобрался в ситуации, которая поначалу могла показаться мистической. О необычном случае рассказывает 21 мая глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Мировому судье судебного участка №81 с апреля по май этого года поступило 13 протоколов в отношении петербуржца Окунева. Гражданин Окунев был неоднократно оштрафован за несоблюдение правил платной парковки. Назначенные штрафы в 3 000 рублей он не заплатил ни разу.

В суд Окунев тоже не явился. Когда начали разбираться, стало понятно, почему. Оказалось, что мужчина 1925 года рождения умер еще 17 лет назад.