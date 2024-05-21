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    Православные вспоминают Иоанна Богослова. Что нельзя делать 21 мая — приметы

    Рассказываем о традициях и поверьях в этот день

    1961
    2 комментария

    72.RU

    В этот вторник, 21 мая, православные вспоминают одного из 12 апостолов — Иоанна Богослова. В народном календаре — Иван Долгий. Что нельзя делать в этот день, а на какие приметы следует обратить внимание — смотрите в коротком видео чуть выше.

    На Ивана Долгого наши предки сеяли пшеницу. Они говорили: «Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу».

    В старину женщины стряпали и пекли пироги. Ими угощали всех нуждающихся.

    Что нельзя делать?

    Следует избегать пассивности. Это может привести к трудностям в карьере. Воздержитесь от разжигания костров, избегайте конфликтов. Не рекомендуется гладить или стирать вещи. Иначе можете навлечь проблемы со здоровьем на своих близких. Нельзя сплетничать и обманывать — можно потерять счастье. Не одалживайте хлеб и соль, чтобы избежать бедности. Не ходите в грязной одежде — это всегда нехорошо, а в этот день особенно: в старину верили, что к таким вещам притягивается нечистая сила. Запрещено гадать и проводить другие магические ритуалы — навлечете беду и несчастья.

    Приметы

    Ясная погода сулила скудный урожай грибов летом. Если же пойдет проливной дождь, то грибов будет много.

    Обратите внимание на закат. Если он красного цвета, то ожидайте хорошую погоду на ближайшие дни.

    Если зацвела черемуха, то пора сеять пшеницу. А увидеть радугу утром — знак скорого дождя; вечером — к благоприятному дню.

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