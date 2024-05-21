Православные вспоминают Иоанна Богослова. Что нельзя делать 21 мая — приметы

В этот вторник, 21 мая, православные вспоминают одного из 12 апостолов — Иоанна Богослова. В народном календаре — Иван Долгий. Что нельзя делать в этот день, а на какие приметы следует обратить внимание — смотрите в коротком видео чуть выше.

На Ивана Долгого наши предки сеяли пшеницу. Они говорили: «Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу».



В старину женщины стряпали и пекли пироги. Ими угощали всех нуждающихся.



Что нельзя делать?

Следует избегать пассивности. Это может привести к трудностям в карьере. Воздержитесь от разжигания костров, избегайте конфликтов. Не рекомендуется гладить или стирать вещи. Иначе можете навлечь проблемы со здоровьем на своих близких. Нельзя сплетничать и обманывать — можно потерять счастье. Не одалживайте хлеб и соль, чтобы избежать бедности. Не ходите в грязной одежде — это всегда нехорошо, а в этот день особенно: в старину верили, что к таким вещам притягивается нечистая сила. Запрещено гадать и проводить другие магические ритуалы — навлечете беду и несчастья.

