Школам Петербурга предложили «здоровый» вендинг. Поставщики питания против

Фото: предоставлено 257-й школой Поделиться Поделиться





Союз операторов торговых автоматов (СОТА) планирует изменить отношение к вендингам и показать, что еда из них — это «не что-то дешевое», а полноценный здоровый перекус. Первый «правильный» вендинг установлен пока только в одной школе Петербурга, но в планах разместить порядка двух тысяч аппаратов в учреждениях. Операторы школьного питания видят в этом конкуренцию и отмечают, что им не дают столько свободы, сколько есть у вендинговых компаний.



В конце декабря прошлого года в 257-й школе Пушкинского района компания ASPvending установила вендинговый аппарат. Главная его особенность в том, что товары оплачиваются не за наличные и не банковской картой. Родители регистрируются в специальном приложении, где могут отслеживать, что покупает ребёнок, а также ставить блок на некоторые продукты.



По словам директора 257-й школы Александра Иванова, в приложении зарегистрировались более половины родителей. Их дети регулярно пользуются вендингом и могут перекусить во время дополнительных занятий, когда столовая уже не работает.

Фото: предоставлено 257-й школой Фото: предоставлено 257-й школой Фото: предоставлено 257-й школой Поделиться Поделиться





«Вендинговое кафе пользуется большой популярностью у учеников абсолютно всех классов. В кафе можно не только приобрести чашку какао или яблочный снек, но и просто посидеть после уроков или занятий кружков, — рассказал Иванов. — Там есть печенье, снеки, хлебцы, напитки: чай, сок, вода. Так как зона вендингового кафе интегрирована с обеденным залом столовой, то дети часто берут в школьном буфете выпечку, напитки в вендинге и перекусывают за столиками кафе. У нас во второй половине дня более 500 учеников и родителей занимаются в дополнительных образовательных услугах. Так что важно, что до глубокого вечера в нашем школьном кафе можно перекусить».

Эксплуатацию вендинга берет на себя собственник аппарата. Учреждение получает процент от продаж и может тратить эти деньги на свое усмотрение. В 257-й школе средства решили направить на развитие столовой. «Если ввести условный показатель доходности, то это поступления в бюджет школы 250–300 рублей в месяц на одного ученика», — добавил Иванов.



ASPvending и Союз операторов торговых автоматов СОТА намерены масштабировать проект «Вендинг в школах» не только на территории Петербурга, но и всей России. Для этого они получили одобрение на уровне Совета федерации. Однако, по словам представителей СОТА, они уже встретили сопротивление со стороны региональных чиновников и поставщиков питания.



Как вендинг попадает в школы В школах Петербурга установлено по разным оценкам порядка 20–30 вендинговых аппаратов разных компаний. Эта сфера сейчас остается в «серой» зоне. Какой-либо централизованной схемы по установке вендингов не существует. Решение принимает директор, к которому приходят со своими предложениями предприниматели. Продукция из вендинга должна соответствовать тем же СанПиНам, как и в столовой, однако на практике строгого контроля за торговыми аппаратами нет. Кроме того, их, например, можно на время демонтировать при надвигающейся проверке.



По данным комитета образования, в марте в школах Петербурга проверяли ассортимент товаров в вендингах. В распоряжении «Фонтанки» есть несколько писем из администрации Санкт-Петербурга, где упоминается «конфликтная ситуация, связанная с демонтажем торговых аппаратов» в школах. Она могла произойти из-за обнаруженной запрещёнки в вендинге. По словам президента СОТА Леонида Нестеренко, союз может стать контрольным оператором для всех вендинговых компаний, чтобы не допускать подобных нарушений.

«Почему мы и предлагаем в качестве контрольного оператора союз, потому что какой-то предприниматель взял и поставил вместо какао кофе, дети по 2–3 чашки выпили. Об этом узнал какой-то чиновник и сказал: "Всё, запретить вендинг в Петербурге". Примерно такая история была в марте, когда мы все подпрыгивали. Мы не против, мы говорим, давайте вместе разработаем инструменты контроля. У нас есть сегодня абсолютно добросовестные, прозрачные системы, в рамках которых может и учитель, и директор посмотреть, что продается в автомате, какие напитки и какой свежести», — отметил Нестеренко.



Несмотря на то, что управление по соцпитанию Петербурга поддержало проект, в самих школах с прохладой относятся к его реализации. Представители СОТА заявляли, что столкнулись с «серьезным противодействием комбинатов школьного питания и обычным набором бюрократических барьеров от чиновников из сферы образования».

Представитель одного из поставщиков школьного питания в Петербурге в разговоре с «Фонтанкой» отметил, что операторы сами могли бы размещать вендинги. Но в их случае эта процедура куда более сложная.

«Эта проблема возникает примерно раз в два года. Мы обращается в администрацию и говорим: мы сами поставим свои автоматы во все школы района. На это получаем сразу простой и ясный ответ: району надо провести конкурс на право заключения договоры аренды на право установки вендинговых автоматов. Всё, вопрос закрыт», — рассказал «Фонтанке» один из операторов питания.



В СОТА уточняют, что закон разрешает ставить вендинги без торгов, а сами торги не предполагают какого-либо контроля за качеством продуктов, которыми наполняют аппараты, поэтому в союзе этот инструмент не считают эффективным.

Насколько это выгодно В СОТА отмечают, что комбинаты школьного питания воспринимают вендинг как прямую конкуренцию. «Хотя это не так. Ни по ассортименту, ни по выручкам, ни по перечню продукции вендинг и близко не конкурирует с комбинатами питания, — говорит Нестеренко. — выручки в разы ниже. Условно говоря, вендинг торгует на 2–3 тысячи в день, а буфет на 30–40 тысяч и совершенно другим ассортиментом. Буфеты в школе в основном углеводные: пирожки, пончики, беляши и так далее. В вендинге могут быть, например, фруктовые чипсы. Здесь нет угрозы, что сейчас автомат заберет половину выручки».

СОТА озвучивала планы по установке двух тысяч автоматов в 680 школах Петербурга. Это, по предварительным подсчетам, принесет 1,5 миллиарда рублей.



ASPvending, которая установила пилотный вендинговый аппарат в петербургской школе, по данным СПАРК, закончила 2023 год с выручкой в 23 миллиона рублей. На сайте указано, что компанией установлено 1700 аппаратов, в том числе на вокзалах, различных объектах в Сочи.



«Заработок будет только при объемах. В среднем у нас наценка 30–50 процентов. Например, купили яблочные чипсы за 20 рублей по оптовой цене. Продаем плюс 20–30 процентов, это 5–10 рублей. Это небольшие деньги. Мы хотим, естественно, заработать, но при этом у нас цель — сделать именно полезное, здоровое питание, то есть расширить ассортимент. Потому что, ну что скрывать, в буфетах по большому счету булки продаются», — отметил управляющий партнер ASP Vending Александр Шулаков.



«Экономика вопроса такова, что при наценке до 25% на продукцию для перепродажи вендинговые аппараты не окупаются и цены, которые предлагают вендинговые продавцы минимум на 40% выше цен, которые мы предлагаем в буфете, — прокомментировал один из операторов школьного питания. — Мы сами по-тихому пытались ставить аппараты, невыгодно, выручка копейки, проблем много нерешаемых, ну и цены надо ставить... У меня менеджер, который отвечает за кондитерку, раз в неделю-две объезжает весь район, сетевиков и выписывает цены на перекрестный ассортимент, чтобы у нас цены были ниже и, если поставщики завышают нам цены на поставках и не идут навстречу, мы убираем данные позиции из ассортимента».



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

