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    В момент сведения Дворцового моста в небе появился световой столб

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    1 комментарий
    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    Необычные атмосферные явления наблюдаются в Петербурге второй день подряд. Световой столб возник над горизонтом рано утром 21 мая ещё до того, как поднялось солнце. Это удивительным образом совпало со сводкой Дворцового моста — красоту зафиксировали супервидовые веб-камеры проекта «Фонтанки» «ОтЛичный Петербург».

    Ночью счастливцы видели ложную Луну — парселену, то есть яркий светящийся участок на лунном гало. Петербурженка Ольга сделала эти фотографии незадолго до полуночи в селе Томарово.

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    Вечернее солнечное гало «Фонтанка» уже показывала. Вдобавок к нему был ещё и световой столб.

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    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

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