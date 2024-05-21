В момент сведения Дворцового моста в небе появился световой столб

Необычные атмосферные явления наблюдаются в Петербурге второй день подряд. Световой столб возник над горизонтом рано утром 21 мая ещё до того, как поднялось солнце. Это удивительным образом совпало со сводкой Дворцового моста — красоту зафиксировали супервидовые веб-камеры проекта «Фонтанки» «ОтЛичный Петербург».
Ночью счастливцы видели ложную Луну — парселену, то есть яркий светящийся участок на лунном гало. Петербурженка Ольга сделала эти фотографии незадолго до полуночи в селе Томарово.
Вечернее солнечное гало «Фонтанка» уже показывала. Вдобавок к нему был ещё и световой столб.