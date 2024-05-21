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    Из этой искры разгорится дело. Следователи пришли в МЧС по Курортному району на запах гари

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    Следственный комитет возбудил уголовное дело по взятке в управлении МЧС по Курортному району. Там слишком легко отнеслись к недавнему пожару.

    По данным «Фонтанки», постановление о возбуждении уголовного дела вынесено накануне, оперативное сопровождение осуществляет ФСБ. В фабуле — п. «а» ч. 5. ст. 290 УК РФ — получение взятки «группой лиц по предварительному сговору или организованной группой». Санкция по ней колеблется от штрафа в 2 млн рублей до лишения свободы на 12 лет.

    По мнению следствия, неустановленные сотрудники управления по Курортному району ГУ МЧС вступили в сговор с директором компании «Эверест». Она зарегистрирована на Новом шоссе, и именно там 5 апреля произошел пожар. Само МЧС отчитывалось: «В одноэтажном здании размером 11х12 метров происходило горение по всей площади. В 12:29 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 5 единиц техники и 23 человека личного состава».

    Как полагает СК, сотрудники управления запросили у руководителя предприятия 50 тысяч рублей — за то, чтобы вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Причем деньги требовалось перевести на счет местного отделения общероссийской организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», которое расположено в Зеленогорске. Что и было сделано.

    По данным «Фонтанки», следственные действия проводят в отношении одного из замруководителя районного управления МЧС.

    ООО «Эверест» учреждено в 2005 году, занимается арендой и лизингом транспорта и оборудования. Оно принадлежит 4 физлицам, среди которых и директор — Василий Мошков. Оборот фирмы в прошлоv году составил около 14 млн рублей.

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