ТАСС: экс-командующий 58-й армией Иван Попов арестован по подозрению в мошенничестве

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов арестован по подозрению в мошенничестве. Об этом 21 мая сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, ходатайство следствия об избрании меры пресечения рассматривалось в 235-м Гарнизонном военном суде. Других подробностей на момент публикации ТАСС не приводит.
Напомним, 14 мая по подозрению в получении взятки был арестован начальник управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов (ранее возглавлял 8-е управления Генштаба ВС РФ, которое занимается вопросами службы защиты государственной тайны).
В ходе обысков дома у Кузнецова были обнаружены и изъяты 100 миллионов рублей — в рублях и валюте. При этом в биографии Юрия Кузнецова не замечены следы предпринимательской деятельности. По данным «Фонтанки», взятка связана с благоустройством Краснодарского высшего военного училища имени Штеменко. Подробнее — в материале «Фонтанки».
А 23 апреля задержали замминистра обороны Тимура Иванова, курировавшего в ведомстве военно-строительный комплекс. По версии СК, чиновник вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд Минобороны. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). В мае Иванова временно отстранили от должности.