ТАСС: экс-командующий 58-й армией Иван Попов арестован по подозрению в мошенничестве

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов арестован по подозрению в мошенничестве. Об этом 21 мая сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, ходатайство следствия об избрании меры пресечения рассматривалось в 235-м Гарнизонном военном суде. Других подробностей на момент публикации ТАСС не приводит.



Напомним, 14 мая по подозрению в получении взятки был арестован начальник управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов (ранее возглавлял 8-е управления Генштаба ВС РФ, которое занимается вопросами службы защиты государственной тайны).