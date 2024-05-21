Лето с пересадками. В Петербурге рассказали, как ездить с июня, когда закроют «Удельную» и «Фрунзенскую»

Районы станций метро «Фрунзенская» и «Удельная» в Петербурге будут с июня обслуживать более 260 транспортных средств по будням и более 180 — по выходным. В Смольном рекомендуют вспомнить о пересадочных тарифах.
Как напоминает пресс-служба городского правительства, «пересадочный тариф "
«Фонтанка» рассказывала, что с 1 июня на длительную реконструкцию уйдет станция метро «Фрунзенская». Пассажиропоток с нее перенаправят по большей части на станцию «Технологический институт». Подробнее о логистике — читайте здесь.
Кроме того, на капремонт одновременно закроется «Удельная». О движении наземного транспорта на этот период — читайте здесь.