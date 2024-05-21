Лето с пересадками. В Петербурге рассказали, как ездить с июня, когда закроют «Удельную» и «Фрунзенскую»

Районы станций метро «Фрунзенская» и «Удельная» в Петербурге будут с июня обслуживать более 260 транспортных средств по будням и более 180 — по выходным. В Смольном рекомендуют вспомнить о пересадочных тарифах.



Как напоминает пресс-служба городского правительства, «пересадочный тариф " 60 минут " действует на наземном транспорте (автобусе, трамвае и троллейбусе) и позволяет совершить по карте "Подорожник" в течение часа первую поездку за 44 рубля, вторую — за 10 рублей, а третью и все последующие поездки — бесплатно». Еще один тариф — « 90 минут » — дает возможность за 78 рублей совершить поездку в метро и неограниченное число поездок в наземном транспорте в течение 90 минут с момента активации — то есть первой поездки. Билет « 90 минут » надо записать на карту «Подорожник», одновременно так можно закачать до 30 штук, их надо израсходовать за 180 дней.



«Фонтанка» рассказывала, что с 1 июня на длительную реконструкцию уйдет станция метро «Фрунзенская». Пассажиропоток с нее перенаправят по большей части на станцию «Технологический институт». Подробнее о логистике — читайте здесь.



Кроме того, на капремонт одновременно закроется «Удельная». О движении наземного транспорта на этот период — читайте здесь.