В День города в Петербурге не будет фейерверка, а Дворцовый мост разведут раньше

В Петербурге празднование Дня города будет проходить в течение недели, однако фейерверка ждать не стоит. Об этом рассказал 21 мая на пресс-конференции в медиацентре «Культура Петербурга» председатель комитета по культуре Федор Болтин.



«Пиротехнического шоу в формате фейерверка не будет», — ответил он на вопрос.



Дело в том, что в предыдущие годы в программу празднования входил Петровский фестиваль огня, но в этот раз его в День города не проводят.



Остальные, уже привычные петербуржцам, пункты праздничной программы украсят вечер 31 мая. Так, в 21:30 горожан ждут на концерт «Классика на Дворцовой», после которого можно будет переместиться на Адмиралтейскую набережную, где будет установлена сцена для выступления оркестра «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело. В 23:15 начнется концерт, в котором прозвучит академическая музыка отечественных композиторов — Шостаковича, Хачатуряна, Андрея Петрова.

