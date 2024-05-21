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    В День города в Петербурге не будет фейерверка, а Дворцовый мост разведут раньше

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    В Петербурге празднование Дня города будет проходить в течение недели, однако фейерверка ждать не стоит. Об этом рассказал 21 мая на пресс-конференции в медиацентре «Культура Петербурга» председатель комитета по культуре Федор Болтин.

    «Пиротехнического шоу в формате фейерверка не будет», — ответил он на вопрос.

    Дело в том, что в предыдущие годы в программу празднования входил Петровский фестиваль огня, но в этот раз его в День города не проводят.

    Остальные, уже привычные петербуржцам, пункты праздничной программы украсят вечер 31 мая. Так, в 21:30 горожан ждут на концерт «Классика на Дворцовой», после которого можно будет переместиться на Адмиралтейскую набережную, где будет установлена сцена для выступления оркестра «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело. В 23:15 начнется концерт, в котором прозвучит академическая музыка отечественных композиторов — Шостаковича, Хачатуряна, Андрея Петрова.

    Кульминация наступит в полночь, когда — раньше обычного времени — будет разведен Дворцовый мост и зажгутся Ростральные колонны.

    Также в рамках празднования Дня города будут проходить и другие массовые культурные мероприятия в другие дни — так, гала-концерт звезд оперы и балета 27 мая пройдет в Михайловском театре, на площади Островского 25 и 26 мая запланирован Фестиваль мороженого, в Соляном городке развернется традиционная ярмарка мастеров, а в акватории Невы с 30 мая по 2 июня ждут Фестиваль ледоколов.

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