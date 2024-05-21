Госдума утвердила лимит в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы без открытия счета

Госдума 21 мая приняла во втором и третьем чтении закон о введении максимального лимита в
Поправки вносят в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в закон «О национальной платежной системе». Документ был инициирован правительством РФ, уточняет ТАСС.
Сейчас при переводах на сумму свыше 15 тысяч рублей достаточно предоставить банку свои паспортные данные (так называемая «упрощенная идентификация клиента-физлица»). При этом максимального лимита нет.
Новелла же такой лимит вводит — 100 тысяч рублей, в том числе для электронных переводов, переводимых разово по поручению физлица без открытия банковского счета при упрощенной идентификации.
Закон должен вступить через год после его официального опубликования.
Напомним, в конце декабря 2023 года Банк России сообщил, что с 1 мая 2024 года россияне могут бесплатно переводить до