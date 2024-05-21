Госдума утвердила лимит в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы без открытия счета

Госдума 21 мая приняла во втором и третьем чтении закон о введении максимального лимита в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счета при упрощенной идентификации. Об этом 21 мая сообщает РИА Новости.

Поправки вносят в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в закон «О национальной платежной системе». Документ был инициирован правительством РФ, уточняет ТАСС.



Сейчас при переводах на сумму свыше 15 тысяч рублей достаточно предоставить банку свои паспортные данные (так называемая «упрощенная идентификация клиента-физлица»). При этом максимального лимита нет.