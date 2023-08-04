До 30 миллионов — самому себе. Переводы между своими счетами в разных банках станут бесплатными

До 30 миллионов рублей в месяц смогут бесплатно переводить между своими счетами в разных банках граждане России. Поправки в ФЗ «О банках и банковской деятельности» 4 августа подписал Владимир Путин.

Документ размещен на официальном портале правовой информации. Тут важно не спешить — новелла в ее самой интересной части вступит в силу через 270 дней после публикации.



Как уточняет ТАСС, новые правила коснутся переводов с использованием СБП и банковских приложений.



Пока без комиссии можно перевести самому себе через СБП до 100 тысяч рублей в месяц. Если сумма превышает 100 тысяч рублей в месяц, то комиссия составляет не более 0,5% от суммы перевода, но не более полутора тысяч рублей.

