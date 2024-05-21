В Чувашии парня намотало на мотоблок во время вспахивания огорода. Понадобилась помощь спасателей

В Чувашии спасатели пришли на помощь 20-летнему юноше, ногу которого намотало на шнек мотоблока. После спасения пострадавшего передали медикам, сообщили в пресс-службе МЧС России во вторник, 21 мая.

Несчастный случай произошел накануне в городе Цивильске. Молодой человек вспахивал огород, когда его ноги оказались слишком близко к мотоблоку. На помощь поспешили местные жители и врачи, но попытки освободить конечности из механизма оказались безуспешны.