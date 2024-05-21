Минобороны предложило пересмотреть линию госграницы в Балтийском море

Военное ведомство предлагает утвердить проект перечня географических координат точек, определяющих положение исходных линий, от которых отсчитывается ширина территориального моря РФ, прилежащей зоны РФ у материкового побережья и островов РФ в Балтийском море. Это, отмечают в ведомстве, приведет к тому, что РФ установит отсутствующую ранее систему прямых исходных линий на южной части российских островов в восточной части Финского залива, а также в районе Балтийска и Зеленоградска, что позволит использовать данную акваторию как внутренние морские воды РФ.

При этом уточняется, что морские навигационные карты будут переизданы, чтобы обеспечить безопасность мореплавания. Минобороны России напоминает, что на данный момент действует перечень географических координат точек, утвержденный постановлением Совета министров СССР от 15 января 1985 года № 56–22 — в документе прописаны линии отсчета ширины территориальных вод, экономической зоны и континентального шельфа СССР у материкового побережья и островов Северного Ледовитого океана, Черного и Балтийского морей, однако прямые исходные линии РФ в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на территорию РФ, что не позволяет определить внешнюю границу внутренних морских вод России. Также в ведомстве полагают, что постановление не учитывает практику установления прямых исходных линий других государств, и в целом географические координаты в свое время были определены по морским навигационным картам мелкого масштаба, составленным по работам середины ХХ века, что не в полной мере соответствует современной географической обстановке.