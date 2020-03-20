Росприроднадзор проверяет заводы «спящего» мусорного оператора Петербурга. Ранее сообщалось о залежах отходов в Янино

Росприроднадзор по СЗФО проводит внеплановую проверку СПб ГУП «Завод МПБО-2». Проверка согласована с прокуратурой, а заводом в Янино ранее заинтересовался Бастрыкин.



Как сообщает Росприроднадзор 20 марта, мероприятия проходят на обеих площадках предприятия - в Янино-1 и в районе Волхонского шоссе. На минувшей неделе были взяты пробы компоста и сделаны замеры атмосферного воздуха. В настоящий момент проводится лабораторное исследование, после которого будет принято процессуальное решение.

Тление и запах гари управление Росприроднадзора зафиксировало в Янино еще осенью. Тогда СПб ГУП «Завод МПБО-2» было оштрафовано за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды. Кроме того, ведомством проводятся административные расследования по факту сброса сточных вод с территории предприятия на площадке в Янино-1 и в районе Волхонского шоссе.