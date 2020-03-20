Росприроднадзор проверяет заводы «спящего» мусорного оператора Петербурга. Ранее сообщалось о залежах отходов в Янино
Росприроднадзор по СЗФО проводит внеплановую проверку СПб ГУП «Завод МПБО-2». Проверка согласована с прокуратурой, а заводом в Янино ранее заинтересовался Бастрыкин.
Как сообщает Росприроднадзор 20 марта, мероприятия проходят на обеих площадках предприятия - в Янино-1 и в районе Волхонского шоссе. На минувшей неделе были взяты пробы компоста и сделаны замеры атмосферного воздуха. В настоящий момент проводится лабораторное исследование, после которого будет принято процессуальное решение.
Тление и запах гари управление Росприроднадзора зафиксировало в Янино еще осенью. Тогда СПб ГУП «Завод МПБО-2» было оштрафовано за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды. Кроме того, ведомством проводятся административные расследования по факту сброса сточных вод с территории предприятия на площадке в Янино-1 и в районе Волхонского шоссе.
47news сообщают, что глава СК Александр Бастрыкин приказал провести проверку предприятия. На площадке в Янино скопились порядка 40 тысяч тонн отходов.
При этом МПБО-2 изначально был выбран на роль регионального оператора по обращению с отходами в Петербурге. По итогам судебных разбирательств, итоги конкурса по южной половине города отменены. Тем не менее именно городское предприятие остается главной надеждой городских властей: в проекте территориальной схемы по обращению с отходами содержатся наполеоновские планы по модернизации обеих площадок ГУП. В частности - строительство двух сортировочных комплексов (по 900 тысяч тонн), двух линеек по утилизации отходов (по 360 тысяч тонн) и некомпостируемых фракций (по 500 тысяч тонн), реконструкция двух комплексов обезвреживания https://www.fontanka.ru/2019/12/24/094/ . Одним из вариантов использования части отходов после сортировки является сжигание на станциях ТГК-1.