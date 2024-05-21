Росприроднадзор предупреждает жителей Репино о кабаньей угрозе

Жителей Репино предупреждают об опасности при возможной встрече с кабанами прямо на территории поселка. Накануне стадо парнокопытных заметили на местном Большом проспекте. Как вести себя при появлении возле дома лесных гостей, 21 мая рассказывает официальный телеграм-канал Северо-Западного управления Росприроднадзора. «В Репино Курортного района Санкт-Петербурга замечено стадо кабанов. На видео запечатлены две взрослые особи и 14 поросят. Это не первый случай, когда именно в Репино очевидцы фиксируют появление кабанов», — сказано в сообщении.

Напомним, о прогулке кабаньего семейства в Репино накануне рассказал портал 47news, там же опубликовано видео. Росприроднадзор просит граждан соблюдать особую осторожность при встрече с дикими животными. Мать кабаньего семейства может напасть на человека, если она сочтет его угрозой для своих детенышей. А тут еще и семейство многодетное, даже по кабаньим меркам, — обычно свинья приносит около 10 поросят, но в данном случае насчитали 14.

Еще одна рекомендация: отправляясь весной на прогулку в лес с собакой, стоит держать ее на поводке. При встрече с диким зверем и его потомством собака наверняка начнет лаять, тем самым вызовет беспокойство дикого животного.