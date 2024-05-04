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    Петербургские кабанчики метнулись к парку 300-летия и погуляли у Лахта Центра

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    Семейство кабанов внезапно объявилось у флагштока с флагом СССР неподалеку от Лахта Центра. Забавное видео опубликовали 4 мая в телеграм-канале башни.

    Судя по камерам, кабанчики сначала искупались в Финском заливе, затем вышли на берег у парка 300-летия, куда путь им преградил забор. Побегав по стройплощадке, животные направились обратно.

    По словам кандидата биологических наук Павла Глазкова, в гости зашли годовалые кабанчики, устроившие «настоящий праздник непослушания родившей на днях новый приплод маме».

    «Скорее всего, смелые подростки направились на прогулку в Лахту из заказника «Северное побережье Невской губы» — ближайшего к небоскребу. Нагулявшись, компания решила вернуться домой, срезав путь морем, ведь кабаны — отличные пловцы», — говорит Глазков.

    Петербуржцам напоминают, что при встрече с дикими животными в городе ни в коем случае нельзя их преследовать. Лучше всего снять фото/видео с безопасного расстояния и сразу позвонить в мобильную экологическую дежурную службу Санкт-Петербурга — круглосуточно по номеру +7 (812) 417 59 36.

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