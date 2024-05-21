Кишеринг Whoosh ограничил скорость самокатов у 13 станций метро в Петербурге

Один из крупнейших игроков рынка аренды электросамокатов в России — Whoosh — ограничил скорость своего транспорта на подъезде к 13 станциям метро в Петербурге в часы пик и ввел другие ограничения, анонсированные ранее Смольным. О том, что они заработали с сегодняшнего дня, 21 мая «Фонтанке» сообщили в пресс-службе компании.
«Вместе с городом мы определили очередной список локаций, ограничения скорости или запрет на проезд самокатов в которых может способствовать большему комфорту горожан», — отметили там.
Ограничения, как и всегда, касаются всех самокатов сервиса. Их введение не отразится на пользователях кикшеринга негативно, считают в Whoosh, поскольку везде у них будет возможность воспользоваться альтернативным маршрутом. «Там, где есть инфраструктурные ограничения или увеличен пешеходный трафик — самокат замедляется, а на соседней улице с более удобными условиями для проезда — едет в обычном режиме», — объяснили в компании.
Смольный анонсировал дополнительные ограничения для кикшерингов в Петербурге на прошлой неделе. Ожидается, что компании и город на днях подпишут новую версию соглашения о правилах работы. Скорость арендных электросамокатов ограничат до 15 км/ч в часы пик, с 7 до 10 часов утра и с 17 до 20 часов вечера, на подъездах к станциям «Технологический институт», «Московские ворота», «Чернышевская», «Площадь Ленина», «Проспект Ветеранов», «Беговая», «Комендантский проспект», «Ломоносовская», «Проспект Просвещения», «Обводный канал», «Нарвская», «Парнас», «Улица Дыбенко».
Также к действующему списку из 59 улиц, где сейчас запрещено размещение самокатов, добавят 9 новых участков, включая зоны на набережных Фонтанки, канала Грибоедова, Мойки, под мостом Александра Невского, Литейным и Кантемировским мостами. В дополнение к 133 участкам, где максимальная скорость средств индивидуальной мобильности ограничена до 15 км/ч, добавят еще 25 улиц. Эти ограничения тоже заработали у Whoosh с 21 мая, что подтверждается скриншотами из приложения сервиса.