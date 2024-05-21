Кишеринг Whoosh ограничил скорость самокатов у 13 станций метро в Петербурге

Один из крупнейших игроков рынка аренды электросамокатов в России — Whoosh — ограничил скорость своего транспорта на подъезде к 13 станциям метро в Петербурге в часы пик и ввел другие ограничения, анонсированные ранее Смольным. О том, что они заработали с сегодняшнего дня, 21 мая «Фонтанке» сообщили в пресс-службе компании.



«Вместе с городом мы определили очередной список локаций, ограничения скорости или запрет на проезд самокатов в которых может способствовать большему комфорту горожан», — отметили там.