    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 15

    3 м/с, зап

    768мм

    35%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd90.65eur98.58

    В Петербурге запретили экскурсии на сапах по рекам и каналам

    8784
    11 комментариев

    Под новые ограничения движения по рекам и каналам Петербурга попали сапборды (SUP) и байдарки. Об этом «Фонтанке» сообщили 21 мая в комитете по транспорту. Исключения составят спортивные и прочие аналогичные мероприятия.

    Ранее сообщалось, что в Петербурге временно ограничено передвижение гидроциклов и маломерных судов, которые не подлежат государственной регистрации. Причиной запрета называют обеспечение общественной безопасности и охрану порядка.

    К маломерным относятся суда длиной до 20 м для перевозки не более 12 человек. Это могут быть яхты, катера, гидроциклы, надувные лодки, катамараны. Согласно разъяснениям на сайте госуслуг, регистрации не подлежат в том числе беспалубные несамоходные суда длиной до 12 м. Сюда можно отнести сапборды, каяки, сияки, парусные лодки, катамараны, надувные рыбацкие лодки.

    Однако ранее МЧС по Петербургу давало разъяснения, что SUP-доска относится к спортивному водному инвентарю, для занятий спортом, отдыхом на водной акватории. Однако всё, что связано с активным отдыхом на воде, является экстремальным видом отдыха. Таким образом, эксплуатируя SUP-доску на водной акватории в границах судоходства, пляжа, граждане обязаны руководствоваться правилами пользования маломерными судами на водных объектах РФ, в частности надевать спасательный жилет.

    Запрет на движение по рекам и каналам гидроциклов и маломерных судов, не требующих регистрации, действует с 13 мая по 15 ноября 2024 года. Он распространяется на реку Неву на участке акватории от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста, реку Малую Неву — от моста Бетанкура до Невы, а также Большую Невку — от Ушаковского моста до Невы и Малую Невку — от Большого Петровского моста до Большой Невки.

    Также он действует на всём протяжении Кронверкского пролива, канала Грибоедова, реки Мойки, реки Фонтанки, Крюкова канала и Зимней канавки.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК6
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ13
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close