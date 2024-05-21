В Петербурге запретили экскурсии на сапах по рекам и каналам

Под новые ограничения движения по рекам и каналам Петербурга попали сапборды (SUP) и байдарки. Об этом «Фонтанке» сообщили
Ранее сообщалось, что в Петербурге временно ограничено передвижение гидроциклов и маломерных судов, которые не подлежат государственной регистрации. Причиной запрета называют обеспечение общественной безопасности и охрану порядка.
К маломерным относятся суда длиной до
Однако ранее МЧС по Петербургу давало разъяснения, что SUP-доска относится к спортивному водному инвентарю, для занятий спортом, отдыхом на водной акватории. Однако всё, что связано с активным отдыхом на воде, является экстремальным видом отдыха. Таким образом, эксплуатируя SUP-доску на водной акватории в границах судоходства, пляжа, граждане обязаны руководствоваться правилами пользования маломерными судами на водных объектах РФ, в частности надевать спасательный жилет.
Запрет на движение по рекам и каналам гидроциклов и маломерных судов, не требующих регистрации, действует с 13 мая по
Также он действует на всём протяжении Кронверкского пролива, канала Грибоедова, реки Мойки, реки Фонтанки, Крюкова канала и Зимней канавки.