В Петербурге запретили экскурсии на сапах по рекам и каналам

Под новые ограничения движения по рекам и каналам Петербурга попали сапборды (SUP) и байдарки. Об этом «Фонтанке» сообщили 21 мая в комитете по транспорту. Исключения составят спортивные и прочие аналогичные мероприятия.



Ранее сообщалось, что в Петербурге временно ограничено передвижение гидроциклов и маломерных судов, которые не подлежат государственной регистрации. Причиной запрета называют обеспечение общественной безопасности и охрану порядка.