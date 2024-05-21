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    Тревога отменяется. Смольный оставил в силе разрешение экскурсий на сапах по утрам

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    Власти Петербурга выпустили новое разъяснение, касающееся запрета движения маломерных судов по рекам и каналам. «SUP-доски относятся к спортивному инвентарю, к маломерным судам они отношения не имеют», — сообщили «Фонтанке» в комитете по законности 21 мая.

    На данный момент движение по большинству рек и каналов Петербурга на гребных лодках, байдарках и надувных безмоторных судах разрешается с 5 до 8 утра, в составе организованной группы при условии предварительного согласования маршрута с властями города. Таким образом, передвижение на сапах решением оперштаба не запрещается.

    Однако, эксплуатируя SUP-доску на водной акватории в границах судоходства, пляжа, граждане обязаны соблюдать правила плавания, о которых говорит МЧС.

    Сегодня стало известно о решении оперштаба, которое вводит запрет на движение по рекам и каналам гидроциклов и маломерных судов, не требующих регистрации, с 13 мая по 15 ноября 2024 года. Ранее комитет по транспорту сообщил, что новые ограничения касаются в том числе сапов и байдарок. Исключения составят спортивные и прочие аналогичные мероприятия.

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