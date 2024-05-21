Тревога отменяется. Смольный оставил в силе разрешение экскурсий на сапах по утрам

Власти Петербурга выпустили новое разъяснение, касающееся запрета движения маломерных судов по рекам и каналам. «SUP-доски относятся к спортивному инвентарю, к маломерным судам они отношения не имеют», — сообщили «Фонтанке» в комитете по законности 21 мая.



На данный момент движение по большинству рек и каналов Петербурга на гребных лодках, байдарках и надувных безмоторных судах разрешается с 5 до 8 утра, в составе организованной группы при условии предварительного согласования маршрута с властями города. Таким образом, передвижение на сапах решением оперштаба не запрещается.