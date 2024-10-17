В Петербурге наступает «Электроосень». Волонтеры предлагают сдать на переработку отслужившую технику

Экологическое движение «РазДельный Сбор» проводит уже традиционную акцию по сбору отслужившей техники на переработку. В этом году «Электроосень» пройдет 19 октября, на 34 точках в Петербурге и Ленобласти. Местом притяжения станут вагончики-экопункты для приема опасных отходов, экостанции и ТЦ.
Сдать на переработку в рамках акции можно бытовую технику весом до 20 килограммов: фены, утюги, чайники, принтеры, телефоны, зарядки, провода, комплектующие компьютеров.
Исправную технику лучше продать или передать кому-то, кому она нужна, — это экологичнее и рациональнее, чем сразу ее сдавать на переработку, отмечают в «РазДельном Сборе».
Просят также не приносить секс-игрушки, радиоуправляемые игрушки, медицинское оборудование, источники бесперебойного питания, аккумуляторы, картриджи, батарейки, лампочки, диски и кассеты.
После акции собранную технику отправят на завод по переработке электрооборудования. Там из нее изымут взрывоопасные элементы, измельчат, автоматически рассортируют по видам металл и пластик, утилизируют опасные химические вещества (например, свинец, ртуть, кадмий, ПВХ). «РазДельный Сбор» показывал, как перерабатывают мелкую и крупную технику.
На многих точках «Электроосени» будут дежурить волонтеры, которые могут ответить на все интересующие вопросы о раздельном сборе и о том, что происходит с материалами после того, как мы сдаем их на переработку.
Акцию организуют у вагончиков-экопунктов для приема опасных отходов, которые курирует комитет по природопользованию, городских экоцентров, общежитий СПбГУ, рядом с пунктом экопроекта «Зеленка», экостанциями «Правила деления», ДК им. Крупской и по многим другим адресам. В Ленобласти к акции присоединилась деревня Низино (акцию организуют в центре культуры).
Увидеть полный список адресов, где наступает «Электроосень», и время проведения акции на каждом из них можно на сайте «РазДельного Сбора». Организаторы просят предварительно записаться.
Ранее «Фонтанка» показывала, как выглядит комплекс по переработке отходов «Волхонка».
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