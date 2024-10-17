В Петербурге наступает «Электроосень». Волонтеры предлагают сдать на переработку отслужившую технику

Экологическое движение «РазДельный Сбор» проводит уже традиционную акцию по сбору отслужившей техники на переработку. В этом году «Электроосень» пройдет 19 октября, на 34 точках в Петербурге и Ленобласти. Местом притяжения станут вагончики-экопункты для приема опасных отходов, экостанции и ТЦ.

Исправную технику лучше продать или передать кому-то, кому она нужна, — это экологичнее и рациональнее, чем сразу ее сдавать на переработку, отмечают в «РазДельном Сборе».

После акции собранную технику отправят на завод по переработке электрооборудования. Там из нее изымут взрывоопасные элементы, измельчат, автоматически рассортируют по видам металл и пластик, утилизируют опасные химические вещества (например, свинец, ртуть, кадмий, ПВХ). «РазДельный Сбор» показывал, как перерабатывают мелкую и крупную технику.

На многих точках «Электроосени» будут дежурить волонтеры, которые могут ответить на все интересующие вопросы о раздельном сборе и о том, что происходит с материалами после того, как мы сдаем их на переработку.