В Забайкалье кошка устроила пожар в квартире и сама чуть не погибла

В забайкальском городе Нерчинске кошка перегрызла электропроводку и устроила пожар в квартире, сообщает МЧС России 16 июня.
Пожарные пробрались в квартиру сквозь густой дым и обнаружили на месте лежащую без сознания кошку. Виновницу пожара вынесли на свежий воздух и привели в чувство. Как установили сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России, кошка перегрызла проводку, что привело к короткому замыканию.
Огонь на 20 квадратных метрах ликвидировали шесть специалистов и две единицы техники.
«МЧС России рекомендует убирать провода, чтобы домашние животные не могли до них добраться», — сообщили в пресс-службе ведомства.