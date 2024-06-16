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    В Забайкалье кошка устроила пожар в квартире и сама чуть не погибла

    2020
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    В забайкальском городе Нерчинске кошка перегрызла электропроводку и устроила пожар в квартире, сообщает МЧС России 16 июня.

    Пожарные пробрались в квартиру сквозь густой дым и обнаружили на месте лежащую без сознания кошку. Виновницу пожара вынесли на свежий воздух и привели в чувство. Как установили сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России, кошка перегрызла проводку, что привело к короткому замыканию.

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    Огонь на 20 квадратных метрах ликвидировали шесть специалистов и две единицы техники.

    «МЧС России рекомендует убирать провода, чтобы домашние животные не могли до них добраться», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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