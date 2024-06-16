Застряли на высоте птичьего полета. В двух городах России эвакуировали любителей экстремальных аттракционов

Днем 16 июня аттракционы остановились сразу в двух городах России – в Нальчике и Нефтекамске. Посетителей парков развлечений пришлось эвакуировать.

В Башкирии остановилось колесо обозрения в парке Нефтекамска, на высоте застряли 6 человек, 3 из которых – дети, сообщили в МЧС. Спасли “заложников” с помощью пожарного крана и обошлись без пострадавших.

Колесо обозрения вышло из строя из-за масштабного отключения электроэнергии в Нетфтекамске: молния ударила на территорию Кармановской ГРЭС, к 18:00 весь город оказался обесточен, пишет UFA1.RU.