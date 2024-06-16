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    Застряли на высоте птичьего полета. В двух городах России эвакуировали любителей экстремальных аттракционов

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    Днем 16 июня аттракционы остановились сразу в двух городах России – в Нальчике и Нефтекамске. Посетителей парков развлечений пришлось эвакуировать.

    В Башкирии остановилось колесо обозрения в парке Нефтекамска, на высоте застряли 6 человек, 3 из которых – дети, сообщили в МЧС. Спасли “заложников” с помощью пожарного крана и обошлись без пострадавших.

    Колесо обозрения вышло из строя из-за масштабного отключения электроэнергии в Нетфтекамске: молния ударила на территорию Кармановской ГРЭС, к 18:00 весь город оказался обесточен, пишет UFA1.RU.

    Похожий инцидент произошел и в Нальчике. Аттракцион Swing Tower, который поднимает людей на высоту 28 метров, остановился. С карусели эвакуировали 13 человек, никто из них не пострадал.

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