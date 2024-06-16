    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 24

    1 м/с, с-з

    764мм

    37%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.07eur95.15

    Что будет с организмом, если пить пиво в жару? Отвечает врач

    А вы как спасаетесь, когда за окном под +30?

    1629
    3 комментария
    Так ли безобидно пиво, как о нем привыкли думать?
    Так ли безобидно пиво, как о нем привыкли думать?Фото: Артем Устюжанин / E1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Как в летнюю жару не освежиться прохладительными напитками? Многие относят к таким напиткам и пиво, не считая его за серьезный алкоголь. Но так ли оно безобидно в жару, как может показаться? Главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики Александр Муравец рассказал нашим коллегам из 63.RU, что будет с организмом, если спасаться от жары пивом.

    — Можно ли потреблять пиво в жару? Чем оно опасно?

    — Первый момент и самый главный — выделение пива из списка других алкогольных напитков, на мой взгляд, совершенно нецелесообразно. Простейший расчет показывает, что бутылочка 500 мл самого слабого пива соответствует 50−60 граммам водки. А кто ограничивается бутылкой пива объемом 0,5?

    А между тем пиво обладает сильнейшим обезвоживающим действием, поэтому в случае употребления алкогольных напитков в жару резко увеличивается вязкость крови, увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, существенно повышается риск как обострения хронических заболеваний сердца и сосудов, так и острых сосудистых катастроф, инсульта и инфаркта. Ситуация особенно усугубляется, если у пациента есть избыточный вес, гипертоническая болезнь, сахарный диабет.

    Во время потребления пива (как и других алкогольных напитков), особенно в больших количествах, у человека нарушается самоконтроль, и он будет не способен почувствовать ранние признаки обезвоживания и негативные последствия для своего организма.

    — О каких именно признаках идет речь? Назовите их для примера, чтобы люди их не пропустили.

    — Потребляющие спиртные напитки совершенно точно их не заметят. Это и тяжелая голова, и своеобразное головокружение, и подташнивание, а также сухость во рту, дурнота, как еще в народе называют это состояние. Чем же опасно это подташнивание? Когда человека подташнивает, он старается ничего не есть, не пить. И это очень опасно. Поэтому, еще раз говорю, обращаясь ко всем гражданам, если в жару вы ощущаете такие симптомы, нужно сделать, пусть через силу, несколько глотков воды. И вы тогда почувствуете реальную жажду.

    — Есть ли безопасная доза пива, которую можно выпить в жару?

    — На такие вопросы я отвечаю всегда немного жестко. Пить надо ровно в том объеме, какой вред человек себе хочет причинить.

    — А чем нужно закусывать пиво, чтобы минимизировать этот вред?

    — Человек не способен минимизировать вред от спиртного. Алкоголь убивает, надо об этом помнить. Повторюсь, человек может только решить, насколько он хочет нанести себе ущерб, и сам определяет дозу алкоголя.

    А вы какие напитки пьете в жару?

    Так ли безобидно пиво, как о нем привыкли думать?
    Так ли безобидно пиво, как о нем привыкли думать?Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

    По теме

    ЛетоЖараПивоАлкогольНапитки
    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close