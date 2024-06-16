Что будет с организмом, если пить пиво в жару? Отвечает врач

Как в летнюю жару не освежиться прохладительными напитками? Многие относят к таким напиткам и пиво, не считая его за серьезный алкоголь. Но так ли оно безобидно в жару, как может показаться? Главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики Александр Муравец рассказал нашим коллегам из 63.RU , что будет с организмом, если спасаться от жары пивом.

— Первый момент и самый главный — выделение пива из списка других алкогольных напитков, на мой взгляд, совершенно нецелесообразно. Простейший расчет показывает, что бутылочка 500 мл самого слабого пива соответствует 50−60 граммам водки. А кто ограничивается бутылкой пива объемом 0,5?

А между тем пиво обладает сильнейшим обезвоживающим действием, поэтому в случае употребления алкогольных напитков в жару резко увеличивается вязкость крови, увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, существенно повышается риск как обострения хронических заболеваний сердца и сосудов, так и острых сосудистых катастроф, инсульта и инфаркта. Ситуация особенно усугубляется, если у пациента есть избыточный вес, гипертоническая болезнь, сахарный диабет.

Во время потребления пива (как и других алкогольных напитков), особенно в больших количествах, у человека нарушается самоконтроль, и он будет не способен почувствовать ранние признаки обезвоживания и негативные последствия для своего организма.



— О каких именно признаках идет речь? Назовите их для примера, чтобы люди их не пропустили.



— Потребляющие спиртные напитки совершенно точно их не заметят. Это и тяжелая голова, и своеобразное головокружение, и подташнивание, а также сухость во рту, дурнота, как еще в народе называют это состояние. Чем же опасно это подташнивание? Когда человека подташнивает, он старается ничего не есть, не пить. И это очень опасно. Поэтому, еще раз говорю, обращаясь ко всем гражданам, если в жару вы ощущаете такие симптомы, нужно сделать, пусть через силу, несколько глотков воды. И вы тогда почувствуете реальную жажду.

