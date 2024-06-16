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    Семилетний петербуржец на прогулке с отцом решил покормить змею, теперь он в реанимации

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    Врачи детской больницы святой Марии Магдалины спасают семилетнего мальчика из Петербурга, который решил на даче покормить змею. Как стало известно «Фонтанке» 16 июня, пациента доставили в медучреждение накануне вечером из Курортного района.

    Сам инцидент произошел в СНТ «Разлив» рядом с Сестрорецком. По предварительным данным, мальчик захотел покормить ядовитую змею в присутствии папы. В итоге пресмыкающееся доброты не оценило и укусило своего кормильца за палец правой руки. В тяжелом состоянии пострадавший был помещен в реанимацию.

    «Фонтанка» ранее писала о мужчине из Волхова, которого госпитализировали после встречи со змеей на территории предприятия.

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