Семилетний петербуржец на прогулке с отцом решил покормить змею, теперь он в реанимации

Врачи детской больницы святой Марии Магдалины спасают семилетнего мальчика из Петербурга, который решил на даче покормить змею. Как стало известно «Фонтанке» 16 июня, пациента доставили в медучреждение накануне вечером из Курортного района.



Сам инцидент произошел в СНТ «Разлив» рядом с Сестрорецком. По предварительным данным, мальчик захотел покормить ядовитую змею в присутствии папы. В итоге пресмыкающееся доброты не оценило и укусило своего кормильца за палец правой руки. В тяжелом состоянии пострадавший был помещен в реанимацию.

